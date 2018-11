Der Kurs der Fresenius Medical Care-Aktie stabilisiert sich so langsam wieder, nachdem er stark gefallen war. Die Ichimoku-Wolke ist nun bärisch eingestellt. Der Kurs stieg auch wieder über die Standard-Linie. Es kam vor etwa einem Monat zu einem Death Cross, was ein Verkaufssignal zur Folge hatte. Die verzögerte Linie liegt nun auch wieder über dem Kurs, es dauert aber noch, bis sie in die Nähe der unteren Hälfte der Wolke kommt.

