29. November 2018: "Dieser Kommissarin schaut man gern bei der Arbeit zu", lobt die TV Direkt. Die TV Spielfilm freut sich über ein "Gelungenes Debüt einer kantigen TV-Kommissarin" und Fernsehkritiker Tilmann P. Gangloff urteilt: "Die gebrochene und von Borgmann jederzeit glaubwürdig verkörperte Heldin ist eine interessante Figur." Mit Sandra Borgmann als Julia Durant etabliert SAT.1 in der Verfilmung des Andreas-Franz-Bestsellers "Jung, blond, tot" eine scharfsinnige, aber auch verwundbare Fallanalytikerin mit ungewöhnlichen Methoden: "Julia Durant ist eine vielschichte und schillernde Figur, die eine Menge Geheimnisse in sich trägt", beschreibt die 44-jährige Schauspielerin ihre Rolle. Die Kommissarin will ihre Fälle lösen, indem sie versucht, in die Gedanken des Mörders einzudringen - so auch in "Jung, blond, tot": Eine Reihe bestialischer Mädchenmorde erschüttert Frankfurts Bevölkerung in Julia Durants erstem Fall. Drei weibliche Teenager wurden ermordet und auf grauenvolle Weise zerstückelt aufgefunden. Noch während Julia und ihr Team im Dunkeln tappen, gibt es ein viertes Opfer, bei dem der Täter erstmals von seinem Ritual abweicht. Die fortschreitenden Ermittlungen führen die Kommissarin mitten in die Machenschaften eines undurchsichtigen Zirkels der Frankfurter High Society, wo Julia dem Serienmörder gefährlich nahekommt ... Weitere Rollen im Thriller "Jung, blond, tot - Julia Durant ermittelt" übernehmen u.a. Guido Broscheit, Eric Stehfest, Ilknur Boyraz, Jeanne Goursaud, Rüdiger Klink, Tim Wilde, Torben Liebrecht und Julian Weigend.



Fakten:



- Bis zu seinem Tod im Jahr 2011 veröffentlichte Andreas Franz zwölf Bücher der Julia-Durant-Reihe. Seitdem schreibt Daniel Holbe die Erfolgsgeschichte unter dem Label "Andreas Franz" weiter. 2018 erschien mit "Blutwette" der 18. Teil der Reihe.



- Beim Schreiben orientierte sich Andreas Franz an wahren Begebenheiten: Die Handlung von "Jung, blond, tot" beruht auf der Geschichte eines amerikanischen Serienmörders, den Franz während seiner Schulzeit persönlich kennenlernte.



- Serienstar Eric Stehfest unterstützt Julia Durant im Film als Co-Ermittler Felix Dombrowski. Von dieser Herausforderung ist der 29-jährige äußerst angetan: "Bei diesem Dreh habe ich den Spaß und die Lust an meinem Beruf neu entdeckt. [...] Als Schauspieler suche ich nach dem passenden Ort, um mich weiterzuentwickeln. Und das hier war ein guter Schritt."



"Jung, blond, tot - Julia Durant ermittelt" am Dienstag, 4. Dezember 2018, um 20:15 Uhr in SAT.1.



Ausführliche Informationen sowie die vollständigen Interviews mit den Darstellern finden Sie unter http://presse.sat1.de/JungBlondTot



Auf glomex, dem Videomarktplatz der ProSiebenSat.1-Gruppe, stehen Ihnen kostenfrei Bewegtbildclips und Bonusmaterial zu "Jung, blond, tot - Julia Durant ermittelt" zum Einbinden bereit. Hier können Sie sich bei glomex als Publisher anmelden.



