Die Wall Street dürfte nach der Aktienrally am Vortag am Donnerstag leicht konsolidieren und daher mit einem moderaten Minus in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 gibt vorbörslich um 0,4 Prozent nach.

Nach den Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell vom Vortag, wonach sich die Zinsen knapp unter ihrem neutralen Niveau befinden, steht das Protokoll der jüngsten Sitzung des Offenmarktausschusses im Blick. Es wird im Handelsverlauf veröffentlicht. Dieses dürfte, trotz der Powell-Aussagen, einer weiteren Zinserhöhung im Dezember den Weg ebnen.

Darüberhinaus werde weiter mit Spannung auf das Treffen von US-Präsident Trump mit seinem chinesischen Amtskollegen beim G20-Treffen in Argentinien gewartet. Allerdings sind die Hoffnungen, dass es zu einer Lösung des Handelskonflikts kommt nicht allzu groß. "Bestenfalls einigen sich US-Präsident Trump und Staatspräsident Xi Jinping auf einen Waffenstillstand im Handelskrieg. Das könnte den Beginn einer Deeskalation einleiten", so Frank Häusler, Leiter des Makro und Cross Asset Research bei Vontobel Asset Management.

Denn die Handelspolitik sei gar nicht Hauptthema, stattdessen gehe es "um die weltweite strategische Führung auf militärischem, wirtschaftlichem und politischem Terrain". Entsprechend preisten die Märkte keine Hoffnung ein und die Volatilität dürfte weiter anhalten, erwartet der Teilnehmer.

Konjunkturseitig steht die Veröffentlichung von Daten zu den persönlichen Ausgaben und Einkommen für Oktober an. Ökonomen erwarten hier jeweils einen Anstieg um 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat. Zudem steht die Bekanntgabe der wöchentlichen Erstanträge zur Arbeitslosenhilfe an.

Unter den Einzelwerten steigen Qualcomm vorbörslich um 1,3 Prozent. Das Technologieunternehmen hat einen 100 Millionen Dollar schweren Fonds aufgelegt, der sich auf Unternehmen aus dem Bereich künstliche Intelligenz fokussieren soll. Die erste Investition sei AnyVision gewesen, ein Startup zur Gesichts-, Körper- und Objekterkennung.

Die Aktien des Einzelhändlers Tilly's werden noch nicht gehandelt, nachbörslich gaben sie aber um 11,5 Prozent nach. Das Unternehmen hatte für das dritte Quartal einen Umsatzrückgang von 3,9 Prozent mitgeteilt. Allerdings erhöhte sich der Nettoumsatz auf vergleichbarer Basis um 4,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Box Inc. steigen vor der Startglocke um 3,8 Prozent. Das Cloud-Speicher-Unternehmen hatte über den Markterwartungen liegende Geschäftszahlen für die dritte Periode vorgelegt und einen positiven Ausblick auf das Geschäftsjahr gegeben.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 29, 2018 06:27 ET (11:27 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.