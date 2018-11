Hannover (ots) -



Seit über 10 Jahren kann man Geschenkartikel in diversen spezialisierten Online-Shops käuflich erwerben. In so einer Zeit entstehen die verrücktesten Produkte und Geschichten. Anlässlich des zehnten Geburtstages von Monsterzeug, einem Online-Shop für ausgefallene Geschenkideen und coole Gadgets, wird die Zeitmaschine gestartet und in der Zeit zurückgereist. Zehn Jahre Monsterzeug - oder anders ausgedrückt: 70 Millionen Seitenbesucher, 500.000 zufriedene Kunden und über 10.000 abgedrehte Produkte.



Wussten Sie beispielsweise, dass eine "Bier Weltreise" zu den, mit Abstand, am meisten verkauften Produkten zählt und ein "Zombie Strickbuch" (trotz weltweiter Zombie-Serienerfolge) eines der erfolglosesten Produkte war? Ebenfalls kurios: Nur wenige ahnen, dass "Achterbahnen" und "Riesenräder" zu den am meisten in sozialen Medien geteilten Gadgets zählen und ein "Fliegender Wecker" es schafft seit 10 Jahren in der Beststellerliste zu bleiben.



In Form einer nicht ganz ernst gemeinten Infografik stellt Monsterzeug seinen ganz persönlichen Rückblick zu den originellsten Produkten aus 10 Jahren vor. Verständlicherweise fällt dieser Rückblick ein wenig subjektiv aus, aber fast alles wird einem, im letzten Jahrzehnt, mit positiver Erinnerung über den Weg gelaufen sein.



Interessierte Nutzer können sich die 40 beliebtesten Produkte aus 10 Jahren Monsterzeug auch auf der Website in einer speziellen Jubiläumskategorie genauer anschauen. Natürlich gibt es auch einen kleinen Jubiläumsrabatt, damit man sich ein Stück Nostalgie vergünstigt nach Hause holen kann.



Über Monsterzeug:



Bei dem monstermäßigen Onlineshop für ausgefallen Geschenke und lustige Geschenkideen sind 2.000 Produkte ständig lieferbar. Gegründet 2008, hat Monsterzeug heute über 500.000 zufriedene Kunden. Neben der Originalität steht die Kundenzufriedenheit im Mittelpunkt: Der von Trusted-Shops-geprüfte und von Google zertifizierte Onlineshop versendet regelmäßig innerhalb von 24 Stunden.



