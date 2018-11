Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat sich in der Debatte um den Kohleausstieg für konkrete Strukturwandel-Pläne ausgesprochen und hält Milliardenausgaben über 20 Jahre für notwendig. "Ich bin dafür, dass wir ganz konkret sind: Die Straße wird gebaut, die Eisenbahnlinie, dort wird ein Gewerbegebiet errichtet", sagte der SPD-Politiker am Donnerstag in Berlin. Die Bundesregierung solle sich dann verpflichten, das auch umzusetzen. Ihm sei "völlig klar", dass es nicht bei den bisher bis 2021 eingeplanten 1,5 Milliarden Euro im Bundeshaushalt bleibe. In den nächsten 20 Jahren werde der Bund "viele weitere Milliarden" ausgeben müssen.

Eine Kommission verhandelt derzeit darüber, wie und wann Deutschland aus der Stromgewinnung aus Kohle aussteigen soll, an der vor allem in der Lausitz, im Mitteldeutschen und im Rheinischen Revier viele Arbeitsplätze hängen. Die Kohlekommission wird ihr Konzept später vorlegen als geplant, da sie insbesondere auf Druck der ostdeutschen Kohleländer noch einmal vertieft über den Strukturwandel sprechen soll. Allerdings kann sie nur Vorschläge vorlegen, die Umsetzung und die Finanzierung liegen in der Verantwortung von Bund und Ländern./ted/DP/jha

