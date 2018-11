Auf den ersten Blick wirkt es, als würde Daimler (ISIN: DE0007100000) ruhig seitwärts laufen, einen Boden ausbilden, um dann ggf. noch Richtung Jahresende ein wenig höher zu laufen und so aus einem fatalen Jahr für die Aktie ein etwas weniger fatales Jahr zu machen. Aber der Schein der Ruhe trügt. Wer hier jetzt aktiv wird, ob nun Long oder Short, strickt mit heißer Nadel. Denn das Risiko, dass die US-Strafzölle gegen europäische Autobauer doch noch kommen, hat zugenommen, seit einem "Tweet" des US-Präsidenten gestern.

Nachdem er sich zunächst gewaltig echauffiert hat, dass General Motors in den USA Fabriken schließen wird und ggf. Teile der Produktion ins Ausland verlagern will, könnte ihn die Erkenntnis ereilt haben, dass er daran einen Gutteil Mitschuld trägt, denn seine Strafzölle gegen Stahlimporte haben die Kosten der US-Autobauer spürbar erhöht. Und würde man, so Trump ...

