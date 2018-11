Der GBC-Analyst Dario Maugeri hat im Interview mit Herrn Yasin Sebastian Qureshi, Vorstand der The Naga Group AG, über die wichtigsten Produktentwicklungen des Unternehmens der jüngeren Vergangenheit, aber auch über die noch anstehenden Produkteinführungen gesprochen.

Dario Maugeri: Können Sie uns das Produkt-Ökosystem der The Naga Group AG näher vorstellen und dabei insbesondere auf den jeweiligen USP eingehen?

Yasin Sebastian Qureshi: Wir sind ein börsennotiertes Finanzunternehmen und FinTech mit den Schwerpunkten Trading, Transaktionen, Handel mit virtuellen Gütern und Kryptowährungen. Das Wesen aller Produkte und unseres Ökosystems ist, dass unsere Kunden alles aus einer Hand erhalten - und alle Anwendungen mit Hilfe einer Single-Sign-On Funktion miteinander vernetzt sind: Eines der zentralen Produkte des Unternehmens ist das Social Trading-Netzwerk NAGA Trader. Es ist eine App, die Social Media mit Börsenhandel verbindet. Anleger können sich über Investments, Anlageentscheidungen und Strategien austauschen und vor allem anderen folgen. Alles, was etwa ein Vorbildtrader handelt und besitzt, ist öffentlich. Ein Trader handelt damit - wenn gewünscht - für andere mit. Überzeugt er mit seinem Portfolio, erhält er einen Bonus. Die NAGA Wallet fasst alle Dienste und Produkte des Unternehmens zusammen. Mit ihr können virtuelle Güter und Währungen aufbewahrt, transferiert und verrechnet werden - und zwar vor allem auch mittels unserer hauseigenen Kryptowährung NAGA Coin (NGC), die als Rechnungseinheit eine zentrale Rolle im NAGA Ökosystem spielt und einen einfachen Zugang zum gesamten NAGA Universum (inklusive attraktiver Vergünstigungen) ermöglicht. NAGA Virtual ist eine anbieterübergreifende Handelsplattform für virtuelle Güter, vor allem sogenannter In-Game-Items - einem Milliardenmarkt. Sie ist im Sommer 2018 mit einer "Beta Version" gestartet. Auf NAGA Virtual kann man mit Gegenständen aus Spielen in einem fairen, sicheren und legalen Umfeld handeln - das ist vollkommen neu. Der Handelsplatz funktioniert so leicht wie etwa Ebay. Die Items dabei auch ohne das Spiel gekauft werden. Spieler handeln untereinander oder kaufen direkt beim Publisher, die nun von primären und sekundären Märkten profitieren. Alle Items sind in einem gemeinsamen Ökosystem mit dem Publisher gesichert. Das heißt, sie können nicht vervielfältigt, gestohlen oder manipuliert werden. Ein besonderes Alleinstellungsmerkmal ist auch die universelle Vernetzung: Unsere Anwendung funktioniert anbieterübergreifend und über alle Geräte hinweg. Zudem haben wir auch die Verknüpfung mit anderen Finanzanwendungen in unserem Universum hergestellt. Schließlich wechseln mitunter ggf. auch große Summen den Besitzer - die nun gleich wieder angelegt werden können, etwa in Aktien.

Dario Maugeri: Sie haben nun eine weitere Produktoffensive angekündigt. Was waren die wichtigsten Produktentwicklungen Ihrer jüngsten Vergangenheit und welche Einführungen stehen bevor?

Yasin Sebastian Qureshi: Die Veröffentlichung völlig neuer Produkte und die Überarbeitung bestehender Anwendungen gehen einher - und davon gibt es etliche, so dass es förmlich die Aufzählung sprengen würde. Hier die Auswahl der wichtigsten Innovationen: Seit November ist die NAGA Exchange für bestehende NAGA-Kunden als "Closed Beta"-Version unter www.nagax.com verfügbar. Die NAGA Exchange ist eine der Schnellsten der Welt und kann mehr als zehn Millionen Transaktionen pro Sekunde abwickeln. Die dahinterstehende IT ist multiregional skalierbar und hat sich in den letzten zwei Jahren dabei bewährt, Milliarden von Transaktionen unter Höchstlast abzuwickeln. Zudem wird die NAGA Exchange über ein eigenes API (Application Programming Interface) für automatisiertes Handeln verfügen und fester Bestandteil des NAGA-Crypto-SDK sein. SDK steht für Software Development Kit, das es allen Finanzdienstleistungsunternehmen auf der Welt ermöglichen wird, das eigene Geschäft mit wenig Aufwand Blockchain-fähig zu machen. Auf diese Weise kann etwa ein Zahlungsdienstleister bei uns Partner werden und seinen Kunden dazu verhelfen, mit einem Klick Guthaben in Kryptowährungen umzutauschen - ohne dafür selbst ein komplexes Blockchain-Backend bauen zu müssen. Bei unserem Flaggschiff, dem NAGA Trader, ist neben dem klassischen Handel mit Aktien, Kryptowährungen und Finanzprodukten nun auch die Abwicklung durch einen Robo-Advisor (NAGA CYBO) möglich. Zudem ist beim NAGA Trader die Desktopversion völlig überarbeitet worden: Der NAGA Web Trader wurde im Juni freigegeben. Er hat ein vollkommen neues Interface erhalten. Die Eingabemasken sind verständlicher, alles ist nun viel einfacher, womit sich die gesamte Bedienbarkeit verbessert hat. Die NAGA Trader Plattform ist in 180 Märkten verfügbar, also Länder und Territorien, von denen aus Handel getrieben werden kann. Nahezu alle Staaten der Welt sind somit an das NAGA-Netzwerk angeschlossen. Daneben haben wir - innerhalb der NAGA Exchange oder direkt unter naga-guard.com - unseren NAGA Guard installiert. Damit kann man sich nun auf einer Plattform einen Preisüberblick verschaffen, statt wie bisher verschiedene Websites der einschlägigen Kryptowährungen aufzusuchen. Der NAGA Guard analysiert jedes Krypto-Asset gründlich und bietet den Benutzern Risikobewertungen, Liquiditätsinformationen und Informationen zu auffälligen Marktaktivitäten. NAGA ...

Den vollständigen Artikel lesen ...