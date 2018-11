New York - Hinweise auf ein weiter hohes Angebot haben die Ölpreise am Donnerstag wieder an ihre Talfahrt der vergangenen Wochen anknüpfen lassen. Nach einer zwischenzeitlichen leichten Erholung diese Woche fiel der Preis für ein Barrel (159 Liter) amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) am Vormittag erstmals seit Oktober 2017 unter 50 US-Dollar bis auf 49,41 Dollar. Am Mittag lag der Preis genau bei 50 Dollar und damit 29 Cent unter dem Vortagesniveau.

Die Nordseesorte Brent fiel ebenfalls auf den tiefsten Stand seit gut einem Jahr und kostete zwischenzeitlich nur noch 57,50 Dollar. Am Mittag lag der Preis bei 58,17 Dollar und damit 59 Cent unter dem Vortagesniveau.

Zweifel an hinreichend grosser Produktionskürzung

