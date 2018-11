Voltabox AG: Aufsichtsrat beschließt Änderung in der Zusammensetzung des Vorstands DGAP-Ad-hoc: Voltabox AG / Schlagwort(e): Personalie Voltabox AG: Aufsichtsrat beschließt Änderung in der Zusammensetzung des Vorstands 29.11.2018 / 13:10 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Voltabox AG: Aufsichtsrat beschließt Änderung in der Zusammensetzung des Vorstands Delbrück, 29. November 2018 - Die Voltabox AG [ISIN DE000A2E4LE9] hat heute Veränderungen in der Zusammensetzung des Vorstands bekanntgegeben. Mit Wirkung zum 1. Dezember 2018 hat der Aufsichtsrat der Gesellschaft Herrn Jörg Dorbandt als Chief Operating Officer (COO) zum Vorstandsmitglied bestellt. Herr Dorbandt ist damit künftig insbesondere für den Aufbau und die Leitung der weltweiten Produktion und der gesamten betrieblichen Prozesse verantwortlich. Das Finanzressort, welches seit dem Börsengang der Gesellschaft in mehreren Leitungsfunktionen verstärkt worden ist, wird künftig ebenfalls von Herrn Dorbandt verantwortet. Das Vorstandsmitglied Andres Klasing (CFO) verlässt die Gesellschaft mit sofortiger Wirkung. Sein Ausscheiden erfolgt im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat der Voltabox AG. Herr Klasing möchte sich neuen beruflichen Herausforderungen stellen. Er hat seit 2017 als Finanzvorstand maßgeblich am Aufbau der Strukturen von Voltabox als börsennotiertes Unternehmen mitgewirkt. Ansprechpartner Voltabox AG Dr. Kai Holtmann Artegastraße 1 D-33129 Delbrück Tel.: +49 (0) 52 50 - 99 30-964 Fax: +49 (0) 52 50 - 99 30-901 E-Mail: investor@voltabox.ag 29.11.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Voltabox AG Artegastraße 1 33129 Delbrück Deutschland Telefon: +49 (0)5250 9930 964 Fax: +49 (0)5250 9930 901 E-Mail: info@voltabox.ag Internet: www.voltabox.ag ISIN: DE000A2E4LE9 WKN: A2E4LE Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 752693 29.11.2018 CET/CEST ISIN DE000A2E4LE9 AXC0137 2018-11-29/13:10