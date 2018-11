Zusammensetzung des Voltabox-Vorstands wird an dynamische Geschäftsentwicklung angepasst DGAP-News: Voltabox AG / Schlagwort(e): Personalie Zusammensetzung des Voltabox-Vorstands wird an dynamische Geschäftsentwicklung angepasst 29.11.2018 / 13:10 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Zusammensetzung des Voltabox-Vorstands wird an dynamische Geschäftsentwicklung angepasst - Aufsichtsrat bestellt Jörg Dorbandt zum neuen Chief Operating Officer (COO) - Andres Klasing (CFO) verlässt den Vorstand Delbrück, 29. November 2018 - Die Voltabox AG [ISIN DE000A2E4LE9] hat heute Veränderungen in der Zusammensetzung des Vorstands bekanntgegeben. Mit Wirkung zum 1. Dezember 2018 hat der Aufsichtsrat der Gesellschaft Herrn Jörg Dorbandt als Chief Operating Officer (COO) zum Vorstandsmitglied bestellt. Herr Dorbandt ist damit künftig insbesondere für den Aufbau und die Leitung der weltweiten Produktion und der gesamten betrieblichen Prozesse verantwortlich. Das Finanzressort, welches seit dem Börsengang der Gesellschaft in mehreren Leitungsfunktionen verstärkt worden ist, wird künftig ebenfalls von Herrn Dorbandt verantwortet. Das Vorstandsmitglied Andres Klasing (CFO) verlässt die Gesellschaft mit sofortiger Wirkung. Sein Ausscheiden erfolgt im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat der Voltabox AG. Herr Klasing möchte sich neuen beruflichen Herausforderungen stellen. Er hat seit 2017 als Finanzvorstand maßgeblich am Aufbau der Strukturen von Voltabox als börsennotiertes Unternehmen mitgewirkt. "Mit Herrn Dorbandt haben wir den idealen Kandidaten gewinnen können, um die nächste Wachstumsphase von Voltabox erfolgreich steuern zu können", sagt Klaus Dieter Frers, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Voltabox AG. "Nach dem erfolgreichen Börsengang stellen wir die Führung von Voltabox damit neu auf, um die Gesellschaft optimal an die Herausforderungen für das weitere Management des Wachstums anzupassen. Wir danken Herrn Klasing in diesem Zusammenhang ausdrücklich für seinen Beitrag." Nach Auffassung des Aufsichtsrats qualifiziert sich Herr Dorbandt aufgrund seiner umfassenden internationalen Erfahrungen und Kenntnisse im Bereich IT, Logistik und in der Projektleitung beim Aufbau neuer Produktionsstätten in besonderem Maße für die Vorstandsposition des Chief Operating Officers. Herr Dorbandt verfügt über 27 Jahre Erfahrung in der Automobilzuliefererindustrie. Zuletzt war er als Geschäftsführer der Erich Jaeger GmbH + Co. KG, einem Hersteller von elektrischen Steckverbindungen, für die Ressorts Operations und Finance verantwortlich. Jörg Dorbandt ist 59 Jahre alt, verheiratet und hat zwei erwachsene Töchter. "Ich bedanke mich bei Andres Klasing für seine Unterstützung in der besonders herausfordernden Phase der Börseneinführung", sagt Jürgen Pampel, Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft. "Gleichzeitig freue ich mich auf die künftige Zusammenarbeit mit Herrn Dorbandt und bin mir sicher, dass er eine wertvolle Bereicherung unseres Teams darstellt und die operative Umsetzung unserer dynamischen Wachstumsstrategie zuverlässig steuert." Über die Voltabox AG Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte Voltabox AG (ISIN DE000A2E4LE9) ist ein wachstumsstarker Systemanbieter für Elektromobilität in industriellen Anwendungen. Kerngeschäft sind sichere, hochentwickelte und leistungsstarke Batteriesysteme auf Lithium-Ionen-Basis, die modular und in Serie gefertigt werden. Die Batteriesysteme finden vor allem Verwendung in Bussen für den Personennahverkehr, Gabelstaplern, fahrerlosen Transportsystemen und in Bergbaufahrzeugen. Daneben entwickelt und fertigt das Unternehmen hochwertige Lithium-Ionen-Batterien für ausgewählte Massenmarktanwendungen wie z.B. Hochleistungs-Motorräder und Pedelecs. Voltabox unterhält Produktionsstätten am Unternehmenssitz in Delbrück (Deutschland), in Austin (Texas, USA) und in Kunshan (China) sowie Entwicklungsstandorte in Aachen und Korntal-Münchingen (Deutschland). Mehr Informationen zu Voltabox finden Sie unter www.voltabox.ag. 