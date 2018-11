Der amerikanische Polstermöbel-Hersteller La-Z-Boy Inc. (ISIN: US5053361078, NYSE: LZB) zahlt am 20. Dezember 2018 (Record date: 10. Dezember 2018) eine Quartalsdividende von 13 US-Cents je Aktie an seine Investoren aus. Dies ist eine Anhebung um acht Prozent im Vergleich zum Vorquartal (12 Cents). Auf das Jahr hochgerechnet kommen 52 US-Cents zur Ausschüttung. Die aktuelle Dividendenrendite liegt damit beim derzeitigen Aktienkurs ...

