London (www.anleihencheck.de) - Luke Bartholomew, Investment Strategist bei Aberdeen Standard Investments, kommentiert die Brexit-Analyse der Bank of England:Die Bank of England sende zwei sehr klare Botschaften. Die erste sei, dass ein ungeregelter Brexit die britische Wirtschaft kurzfristig beeinträchtigen würde. Die andere sei, dass die Banken in der Lage wären, dem Schock standzuhalten. Da es sich tatsächlich um einen massiven Schlag für die Wirtschaft handeln würde, hätte ein ungeregelter Brexit sicherlich auch deutliche Konsequenzen für die Banken. Dennoch scheine die Bank of England anzudeuten, dass sie auch in diesem Umfeld offen für Zinserhöhungen wäre, um den Anstieg der Inflation zu bekämpfen. Es sei sicher richtig, dass ein fallendes Pfund Sterling und der negative Einfluss auf das Produktionspotenzial der Wirtschaft die Inflation in die Höhe treiben würden und dies der Bank of England sehr starke Kopfschmerzen bereiten würde. Aber es sei äußerst schwer zu erkennen, wie sie in diesem Umfeld etwas anderes machen könnte, als die Zinssätze zu senken. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...