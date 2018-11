Frankfurt am Main (ots) - paydirekt hat mit der Deutschen Bahn den größten deutschen Anbieter im Personenverkehr gewonnen und ist damit weiter auf Wachstumskurs. Ab Dezember 2018 können Bahn-Kunden sowohl auf bahn.de als auch in der App DB Navigator Fahrkarten, Streckenzeitkarten und Reservierungen mit paydirekt und damit direkt von ihrem Girokonto bezahlen.



"Mit dem Start bei der Deutschen Bahn erschließen wir eine weitere große Zielgruppe und gehen den nächsten wichtigen Schritt im Ausbau von paydirekt", so Dr. Niklas Bartelt, Geschäftsführer der paydirekt GmbH. "Bahn-Kunden können bei ihren Online-Zahlungen künftig auf die hohen Sicherheitsstandards ihrer Bank oder Sparkasse vertrauen. Sensible Daten wie die Kontonummer oder Warenkorbinformationen bleiben bei paydirekt da, wo sie hingehören, nämlich im geschützten Online-Banking."



Jeden Tag nutzen rund 5,7 Millionen Reisende die Fern- und Nahverkehrsangebote der Deutschen Bahn. Ihre Fahrkarten kaufen und bezahlen sie zunehmend auf bahn.de und im DB Navigator: Mit aktuell fast 45 Prozent ist der Online-Ticketverkauf der größte Vertriebskanal und sorgte 2017 für Einnahmen von rund 3,2 Milliarden Euro. 2018 wurden bis Ende Oktober bereits 22 Millionen Handy-Tickets über den DB Navigator verkauft.



"Wir wissen um die unterschiedlichen Bedürfnisse unserer Kunden und ihre steigende Sensibilität beim Thema Sicherheit und Datenschutz. Mit paydirekt können Kunden ihre Tickets im gewohnten Umfeld ihrer Bank oder Sparkasse bezahlen", so Mathias Hüske, Geschäftsführer Digital Business DB Vertrieb GmbH.



Insgesamt kann mit paydirekt bereits in rund 10.000 Online-Shops aus mehr als 20 Branchen bezahlt werden. Jüngst hatte das Online-Bezahlverfahren sein Händlerportfolio um weitere führende Online-Shops ausgebaut, darunter der Online-Modehändler About You, die Online-Apotheke medikamente-per-klick und myToys, Deutschlands größter Online-Shop für Spielzeug und Produkte rund ums Kind. Das E-Commerce-Volumen des Händlerportfolios hat sich mit aktuell rund 14 Milliarden Euro im Laufe des Jahres 2018 nahezu verdreifacht.



