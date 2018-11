Die Auftaktveranstaltung findet am Donnerstag, dem 29 November ab 11:00 Uhr in Hassett ACE Hardware, 875 Alma Street, Palo Alto statt

ThorDrive, ein führendes Startup-Unternehmen für autonome Fahrzeuge (AF) stellt den Nutzfahrzeugservice mit Sensoren von Velodyne Lidar als eines von vielen Pilotprojekten vor. An der Auftaktveranstaltung nehmen regionale Politiker und Geschäftsführer teil, einschließlich Liz Kniss, Bürgermeisterin von Palo Alto, Mike Jellen, Präsident und CCO von Velodyne Lidar, sowie Seung-Woo Seo, Gründer von ThorDrive. Die anfängliche Dienstleistung in Zusammenarbeit mit Hassett ACE Hardware unterstützt ausgewählte Bewohner von Channing House (Seniorenwohnheim) und Feuerwehrstationen in Palo Alto mit erweiterten Plänen für zusätzliche Pilotprojekte. Die ThorDrive-Plattform verwendet Lidar-Sensoren von Velodyne, die für ihre AF-Software umfassende Daten liefern.

Velodyne Lidar's ULTRA Puck VLP-32C sensor combines best-in-class performance with a small form factor. (Photo: Business Wire)

"Wir freuen uns, unsere bahnbrechende Technologie für autonomes Fahren zur Verfügung zu stellen, die Pionierarbeit im Bereich Mehrwertdienste im Logistikablauf leistet", so Seung-Woo Seo. "Die Lidar-Technologie von Velodyne liefert einen wertvollen Datensatz für die Sensorfusion der ThorDrive-Software. Außerdem ist sie weiterhin eine Kernkomponente in der ThorDrive-Sensoreinheit."

"Die von ThorDrive gesteuerten Nutzfahrzeugdienste demonstrieren, wie die intelligenten Lidar-Sensoren von Velodyne Unternehmen dabei helfen, autonome Fahrzeuge schon jetzt auf der Straße einzusetzen", so Mike Jellen. "Die ThorDrive-Technologie nutzt das volle Potenzial der umfassenden Computer-Perzeptionsdaten von Velodyne, um die sicherste Methode für die Navegation und Steuerung eines selbstfahrenden Fahrzeugs zu finden. Dies bedeutet einen Wandel in der Logistik, indem spezialisierte autonome Transporter entwickelt werden, durch die Unternehmen ihre geschäftlichen Dienstleistungen schneller und effizienter ausführen können."

Die ThorDrive-Plattform soll eine äußerst akkurate Sensorfusion, hoch präzise Ortung und eine detaillierte Routenplanung garantieren, die notwendig sind, um im dichten Straßenverkehr bestehen zu können. Es können Karten von hyperlokalen Bereichen, wie beispielsweise Parkplätzen, erstellt werden. Die Plattform wurde vorgeführt, um schnell und kosteneffektiv konzepterprobte Tests durchzuführen.

ThorDrive verwendet seit 2010 Lidar-Sensoren von Velodyne bei der Entwicklung seiner Technologie für autonomes Fahren. Das Unternehmen rüstet Ford-Transporter mit seiner AF-Technologie nach, die als autonome Fahrzeugflotte in überall in den USA für Logistik und Handel eingesetzt wird.

"ThorDrive freut sich, mit Velodyne zusammenzuarbeiten, da sie sich für stetige Innovation engagieren und auf großmaßstäbliche Fertigung konzentrieren", so Farshid Arman, COO bei ThorDrive. "Velodyne ist ein geschätzter Partner, der verlässliche Produkte zeitnah liefert, um unsere gesamte Software für autonomes Fahren für Nutzfahrzeuge nach Wahl unserer Kunden anzubieten."

Über ThorDrive

Das 2017 gegründete und in Silicon Valley ansässige ThorDrive entwickelt seit 2010 Technologien für autonomes Fahren. ThorDrive wendet seine Produktreihe für autonomes Fahren an, um Nutzfahrzeugdienste mit Mehrwert anzubieten (www.thordrive.ai).

Über Velodyne Lidar

Velodyne wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley. Das Technologieunternehmen ist weltweit für seine Echtzeit-3D-Lidar-Computing- und Software-Plattformen bekannt. Das Unternehmen entwickelte sich weiter, nachdem sein Gründer David Hall 2005 den HDL-64 Solid-State Hybrid-Lidar-Sensor erfunden hatte. Seitdem konnte sich Velodyne Lidar, Inc. als unübertroffener Marktführer bei Systemen für 3D-Sicht in Echtzeit etablieren, die für verschiedenste kommerzielle Anwendungen eingesetzt werden: von autonomen Fahrzeugen über Fahrzeugsicherheitssysteme, mobiles Mapping und Luftbildvermessung bis hin zu Sicherheit. Die Produkte des Unternehmens reichen von der leistungsstarken Surround-Optik Ultra-Puck VLP-32 über den klassischen HDL-32/64, den kostengünstigen VLP-16 und den neuen VLS-128 bis hin zum bald erscheinenden verborgenen Velarray. Die umfassende Wahrnehmungssoftwarereihe und damit zusammenhängende Algorithmen von Velodyne bilden das Fundament für seine bildverarbeitenden Systeme. Velodyne unterstützt Kunden aus Niederlassungen in San Jose, Detroit, Frankfurt und Peking. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.velodynelidar.com.

