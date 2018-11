Die Vorgaben waren besser als das, was man heute in Europa zu sehen bekommt. Der Dow machte 2,5 Prozent Plus, der zweitbeste Tag im Jahr, der S&P war mit dem stärksten Anstieg seit März ebenfalls im Boot. Fed-Chef Powell sagte, dass die Leitzinsen "knapp unter" der Spanne einer neutralen Geldpolitik seien. Am 3. Oktober hatte Powell noch gesagt, dass die Zinsen "noch weit von neutral entfernt" seien. Könnte eine Zinspause einläuten und das will man hören. By the way: Wir spielen gerade mit Website und Posting-Board herum, da fallen jetzt ein paar kleine, aber hoffentlich feine, Inputs ab, die ich hie und da auch im gabb bringen werde ... Whitebox, nicht BlackboxFinabro (Uniqa ist drin), Scalable (Baader), jetzt Whitebox. Ich muss mir die digitalen ...

