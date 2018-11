Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (12:46 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.732,40 -0,33% +0,17% Euro-Stoxx-50 3.172,97 +0,15% -9,45% Stoxx-50 2.925,23 -0,01% -7,95% DAX 11.294,82 -0,04% -12,56% FTSE 7.026,34 +0,31% -8,89% CAC 4.999,89 +0,33% -5,89% Nikkei-225 22.262,60 +0,39% -2,21% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,25 +40

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,91 50,29 -0,8% -0,38 -13,6% Brent/ICE 57,91 58,76 -1,4% -0,85 -8,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.225,81 1.221,10 +0,4% +4,71 -5,9% Silber (Spot) 14,31 14,32 -0,1% -0,01 -15,5% Platin (Spot) 824,00 824,75 -0,1% -0,75 -11,4% Kupfer-Future 2,78 2,80 -0,4% -0,01 -16,9%

Die Ölpreise setzen ihre Abwärtstendenz fort. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI rutscht dabei erstmals in diesem Jahr unter die Marke von 50 Dollar. Weiter drückt die Überversorgung auf das Sentiment, was auch der deutlicher als erwartete Anstieg der US-Lagerdaten am Vortag untermauerte. Übergeordnet wartet der Markt auf das Opec-Treffen am 6. Dezember, für das mögliche Förderkürzungen im Raum stehen.

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Wall Street dürfte nach der Aktienrally am Vortag am Donnerstag leicht konsolidieren und daher mit einem moderaten Minus in den Handel starten. Nach den Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell vom Vortag, wonach sich die Zinsen knapp unter ihrem neutralen Niveau befinden, steht das Protokoll der jüngsten Sitzung des Offenmarktausschusses im Blick. Es wird im Handelsverlauf veröffentlicht. Dieses dürfte, trotz der Powell-Aussagen, einer weiteren Zinserhöhung im Dezember den Weg ebnen. Darüberhinaus werde weiter mit Spannung auf das Treffen von US-Präsident Trump mit seinem chinesischen Amtskollegen beim G20-Treffen in Argentinien gewartet. Allerdings sind die Hoffnungen, dass es zu einer Lösung des Handelskonflikts kommt nicht allzu groß. Unter den Einzelwerten steigen Qualcomm vorbörslich um rund 1 Prozent. Das Technologieunternehmen hat einen 100 Millionen Dollar schweren Fonds aufgelegt, der sich auf Unternehmen aus dem Bereich künstliche Intelligenz fokussieren soll. Die erste Investition sei AnyVision gewesen, ein Startup zur Gesichts-, Körper- und Objekterkennung.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:05 US/HP Inc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Oktober Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 224.000

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nach einem freundlichen Handelsstart haben die Aktienmärkte in Europa bis Donnerstagmittag einen großen Teil der Gewinne wieder abgegeben. Zunächst halfen die guten Vorgaben von der Wall Street. Der Dow-Jones-Index sprang nach Handelsschluss in Europa kräftig nach oben, nachdem die Aussagen von Fed-Präsident Jerome Powell dahingehend interpretiert wurden, dass die US-Notenbank im kommenden Jahr nur einmal die Zinsen anheben wird. Bisher wurde mit zwei Zinserhöhungen für 2019 gerechnet. Der Euro ist in der Folge um einen knappen Cent nach oben gesprungen, was im Gegenzug die Aktien in Europa leicht ausbremst. Neben der US-Notenbank steht auch die Bank of England (BoE) im Fokus, die die Folgen unterschiedlicher Formen des Brexits durchgespielt hat. Wie es auf der Insel weitergeht hängt von der Brexit-Abstimmung im britischen Parlament am 11. Dezember ab. Die Aktie der Deutschen Bank verliert knapp 3 Prozent. Für Verunsicherung sorgt, dass Gebäude der Deutschen Bank wegen des Verdachts der Geldwäsche durchsucht wurden. Der WTI-Ölpreis ist erstmals seit einem Jahr wieder unter die 50-Dollar-Marke gefallen. Dies treibt Europas Airline-Aktien und auch andere ölabhängige Branchen wie die Chemie-Industrie an. Lufthansa steigen um 2,6 Prozent und Air France-KLM um 3,1 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8.06 Mi, 18:14 % YTD EUR/USD 1,1360 -0,08% 1,1376 1,1356 -5,5% EUR/JPY 128,81 -0,29% 128,92 128,95 -4,8% EUR/CHF 1,1311 +0,12% 1,1301 1,1297 -3,4% EUR/GBP 0,8901 +0,41% 0,8865 0,8867 +0,1% USD/JPY 113,40 -0,21% 113,32 113,57 +0,7% GBP/USD 1,2762 -0,49% 1,2831 1,2808 -5,6% Bitcoin BTC/USD 4.416,43 +5,0% 4.220,62 4.193,88 -67,7%

Der Dollar kann sich am Donnerstag nur leicht von seinem vortäglichen Rücksetzer erholen, den US-Notenbankchef Jerome Powell ausgelöst hatte. Dass das aktuelle US-Zinsniveau laut Powell knapp unter dem als neutral einzuschätzenden Niveaus liegt, bedeutet laut den Analysten von BK Asset Management, dass die Fed glaubt, dass eine Pause im Straffungsprozess notwendig geworden sei. Die Wirtschaftsdaten hätten sich zuletzt abgeschwächt, die Aktienkurse seien gefallen und niedrigere Öl- und Gaspreise dämpften eher die Inflation als dass sie diese anheizten. Im Ergebnis seien beständige Zinserhöhungen nicht mehr nötig, so die Analysten.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Rally an der Wall Street hat an den Aktienmärkten in Ostasien am Donnerstag überwiegend nur moderate Aufschläge nach sich gezogen. Anfängliche deutlichere Gewinne konnten nicht gehalten werden, weil die Blicke vieler Teilnehmer weiterhin auf den G20-Gipfel am Freitag und Samstag gerichtet waren. Dort geht es unter anderem auch um eine Lösung oder zumindest Annäherung im Handelsstreit zwischen den USA und China. Die chinesischen Börsen schwankten über weite Strecken zwischen leichten Gewinnen und Abgaben. Die Hoffnungen richten sich vor allem auf ein Vier-Augen-Gespräch zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping. Mit einer schnellen und umfassenden Lösung des Konflikts dürften aber wohl die wenigsten rechnen. Deswegen übten sich viele Anleger weiter in Zurückhaltung. In Tokio stieg der Nikkei-Index den fünften Handesltag in Folge. In Sydney gewannen Rio Tinto 1,7 Prozent. Der Rohstoffkonzern will für 2,6 Milliarden US-Dollar eine neue Eisenerzmine errichten. Es soll die technologisch fortschrittlichste Mine des zweitgrößten Förderer von Eisenerz weltweit werden. BHP Billiton legten um 1,2 Prozent zu.

CREDIT

Ohne klare Tendenz präsentieren sich die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Unternehmens- und Staatsanleihen (CDS) am Donnerstag. Mit Blick auf 2019 erwarten die Creditstrategen der LBBW, dass das Niedrigzinsumfeld in Europa zunächst anhalten dürfte. Trotz weiteren Kreditwachstums bleibe der Margendruck erhalten. Die Fundamentaldaten bei Europas Financials seien in der Breite gesehen solide. Beim italienischen Bankensystem sei dagegen kein aussichtsreiches Chance/Risiko-Profil zu erkennen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Deutsche Bank wegen Geldwäscheverdachts durchsucht

Die Deutsche Bank wird am Donnerstag wegen des Verdachts der Geldwäsche durchsucht, teilte die Staatsanwaltschaft Frankfurt mit. Die Deutsche Bank bestätigte die Durchsuchungen. "Es ist richtig, dass die Polizei aktuell an verschiedenen Standorten unserer Bank in Deutschland ermittelt. Es geht um einen Sachverhalt mit Bezug auf Panama Papers. Wir werden umgehend kommunizieren, sobald wir mehr Details haben. Wir werden mit den Behörden vollumfassend kooperieren", teilte die Bank mit.

Covestro wird Hauptanteilseigner am JV DIC Covestro Polymer

Covestro beschleunigt die Expansion des Geschäfts mit thermoplastischem Polyurethan und baut zu diesem Zweck seine Beteiligung an dem Joint Venture DIC Covestro Polymer in Japan auf 80 von 50 Prozent aus.

Sixt dementiert Marktgerüchte über Interesse an Hertz

Mit einem klaren Dementi hat die Sixt SE auf Marktgerüchte über ein Interesse des Unternehmens am Wettbewerber Hertz reagiert. "Aktuelle Marktspekulationen und Medienberichte in den USA, die Sixt SE habe Interesse an der Übernahme von Hertz, entbehren jeder Grundlage und sind falsch", schreibt das Unternehmen aus Pullach.

Tele Columbus bestätigt Prognose 2018

Beim TV-Kabelanbieter Tele Columbus ist das dritte Quartal nach Plan verlaufen, und das Unternehmen sieht sich in der Lage, die Ende August gekappten Ziele 2018 zu erreichen. .

Renault, Nissan und Mitsubishi stehen zur Auto-Allianz

Die Autobauer Renault, Nissan Motor und Mitsubishi Motors stehen zu ihrer Allianz. Sie seien dem Verbund "völlig verpflichtet", teilten sie anlässlich eines ersten Treffens von Spitzenmanagern seit der Verhaftung von Renault-CEO Carlos Ghosn in Japan mit. Er gilt als Architekt und Promoter der Allianz.

Norsk Hydro sieht 2019 mehr Alu-Bedarf, aber auch Handelsrisiken

Die globale Nachfrage nach Primär-Aluminium wird nach Einschätzung des Herstellers Norsk Hydro im nächsten Jahrzehnt kontinuierlich wachsen. 2019 dürfte die Rate zwischen 2 und 3 Prozent liegen, wie aus einer Präsentation des norwegischen Unternehmens zu seinem Kapitalmarkttag hervorgeht. Norsk Hydro geht davon aus, dass sich das Wachstum in dieser Weise in den nächsten zehn Jahren fortsetzen wird.

