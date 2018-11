Nach der Razzia bei der Deutschen Bank hat das Geldhaus seine Kooperationsbereitschaft beteuert. "Wir waren der Ansicht, dass wir den Behörden alle relevanten Informationen zu den Panama Papers bereitgestellt hatten", hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme am Donnerstagmittag.

"Selbstverständlich werden wir eng mit der Staatsanwaltschaft in Frankfurt am Main kooperieren, da auch uns daran gelegen ist, alle Verdachtsmomente aufzuklären." Und weiter: "Wir haben in den vergangenen Jahren stets bewiesen, dass wir mit den Behörden vollumfassend kooperieren. Und das werden wir auch weiter so halten." Ermittler hatten am Donnerstagmorgen unter anderem die Geschäftsräume der Deutsche-Bank-Zentrale in Frankfurt durchsucht.

Mitarbeiter des Finanzinstituts sollen möglicherweise Kunden dabei geholfen haben, sogenannte Off-Shore-Gesellschaften in Steuerparadiesen wie Panama zu gründen und dadurch Steuern zu hinterziehen.