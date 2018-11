Zürich (ots) -



Am 1. Juni wird Thomas Sauer die Funktion des CIO & CDO der AMAG

Gruppe übernehmen. Er folgt auf Nik Pichler, der sich entschieden

hat, die AMAG Gruppe zu verlassen.



Der 46-jährige Thomas Sauer hat an der Fachhochschule Karlsruhe

Wirtschaftsinformatik studiert. Beruflich bringt er unter anderem

Erfahrungen bei SAP Walldorf und eine langjährige und spannende

Karriere bei Mercedes Benz mit. Bei der Daimler Financial Services

hat er als Teamleiter das Application Solution Center "Credit Risk"

aufgebaut. Anschliessend war er bei der Mercedes Benz Schweiz AG als

CIO tätig. Von 2012 an übernahm er bei der Daimler AG in Stuttgart

die Funktion "Head of Business Intelligence" und hat nachfolgend das

"Center of Excellence Big Data & Advanced Analytics" auf den Weg

gebracht, welches im globalen Verbund grosse Analytics Plattformen

und Data Science Services in der gesamten Daimler Wertschöpfungskette

bereitstellt. Zuletzt hat er als Senior Manager die digitale

Transformation von Finance & Controlling vorangetrieben.



Thomas Sauer ist verheiratet und Vater von zwei Kindern.



Nik Pichler hat während den letzten 1,5 Jahren mit seinem Team die

Informatik strategisch neu ausgerichtet und die Weichen für die

Zukunft gestellt. Für seinen Einsatz bedankt sich die AMAG bei ihm

und wünscht ihm für seine private und berufliche Zukunft alles Gute.



