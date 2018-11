"Taking the Lead" lautete das Motto des diesjährigen, nun bereits sechsten Engineering Summit, der vom 20. bis 21. November in Wiesbaden stattfand. Über 310 Führungskräfte aus dem europäischen Anlagenbau trafen sich dort, um die aktuellen Entwicklungen zu diskutieren. Und als ein wichtiger Differenziator wurde Technologie, und vor allem die Digitalisierung, erkannt. Hier geht es nicht nur um das Heben von Einsparpotenzialen, sondern der Anlagenbau erhofft sich auch neue Geschäftsmodelle.

Schon in der Vergangenheit nutzte die Branche digitale Werkzeuge als Möglichkeit, um die Wettbewerbsfähigkeit im Engineering zu steigern. Aber vor allem das Servicegeschäft bietet Potenzial, um mit datenbasierten, digitalen Lösungen neues Geschäft zu erschließen. Der Trend geht vom Projektgeschäft hin zu einer Betreuung der Anlagen über den gesamten Lebenszyklus. "Der deutsche Großanlagenbau unternimmt eine ganze Reihe von Anstrengungen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Aktuell liegt der Fokus auf den Themen Digitalisierung und Modularisierung", stellte Klaus Gottwald, Referent der VDMA Arbeitsgemeinschaft Großanlagenbau, in seinem Konjunkturbericht fest: Die Mitgliedsunternehmen des Verbands rechnen für das kommende Jahr mit einem weiter steigenden Auftragseingang.

Engineering-Multis drängen in den deutschen Markt für Chemieprojekte

Im Segment des Chemieanlagenbaus herrscht derzeit eine besonders starke Konjunktur: Die dort tätigen kleinen und mittelständischen Engineering-Dienstleister sind derzeit gut ausgelastet. Gerade in Deutschland werden derzeit etliche Projekte im hohen zweistelligen und sogar dreistelligen Millionen-Euro-Bereich angeschoben. Auch ausländische EPC-Unternehmen sind darauf inzwischen aufmerksam geworden. So stellte Oliver Apelt, CEO des Chemieanlagebau-Unternehmens MMEC Mannesmann, fest, dass aktuell auch globale Anlagenbau-Multis wie beispielsweise Worley Parsons oder Alpiq den hiesigen Markt für sich erschließen. Apelt plädierte in seinem Vortrag dafür, neue Partnerschaftsmodelle für EPC- oder EPCM-Projekte zwischen Betreibern und Engineering-Dienstleistern zu entwickeln.

Kein einfaches Unterfangen: Häufig scheitern solche Bemühungen an dem hierzulande ausgeprägten Bestreben, neue Kompetenzen selbst zu entwickeln - ein Aspekt, den auch das Beratungsunternehmen PwC in einer aktuellen Benchmarking-Studie, die gemeinsam mit dem VDMA durchgeführt wird, aufgedeckt hat. Christian Elsholz, PwC, zeigte, dass die Unternehmen des Anlagenbaus auch bei der Digitalisierung überproportional zu internen Lösungen tendieren, während die internationale Konkurrenz dagegen häufig auf externe Unterstützung zurückgreift. Unzweifelhaft scheint dagegen, dass an der weitgehenden Digitalisierung der Arbeitsabläufe kein Weg vorbeiführt. Obwohl die Frage, welchen Mehrwert die Digitalisierung dem Anlagenbau liefern kann, nicht in jedem Fall beantwortet ist, haben die meisten Unternehmen bereits Digitalisierungsprojekte in Arbeit. Laut VDMA-Umfrage sehen sich die Mitgliedsunternehmen ...

