Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Unilever NV vor einem Kapitalmarkttag auf "Neutral" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Indien sei für den Konsumgüterkonzern von herausragender Bedeutung, schrieb Analyst Alan Erskine in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wenn die Anleger an die Stärken in den Schwellenländern erinnert werden, könne das die Stimmung nur heben./ag/edh Datum der Analyse: 29.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0027 2018-11-29/13:42

ISIN: NL0000009355