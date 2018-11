Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Nokia auf "Outperform" mit einem Kursziel von 5,65 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Achal Sultania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie anlässlich des Verbots von Huawei-Ausrüstung für den Aufbau des neuen Mobilfunkstandards 5G in Neuseeland. Davon dürften die Finnen und auch Ericsson profitieren, glaubt der Experte./ag/edh Datum der Analyse: 28.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0030 2018-11-29/13:44

ISIN: FI0009000681