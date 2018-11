Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Wirtschaftsstimmung im Euroraum bleibt insgesamt stabil

Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone ist im November weitgehend stabil geblieben. Experten hatten im Vorfeld für diesen wichtigen Indikator mit einem spürbaren Rückgang gerechnet. Der von der Europäischen Kommission veröffentlichte Sammelindex zur Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung sank auf 109,5 Punkte von 109,8 im Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem Rückgang auf 109,0 Zähler gerechnet.

Eurozone-Geschäftsklima steigt im November

Das Geschäftsklima in der Eurozone hat sich im November im Vergleich zum Vormonat aufgehellt. Wie die Europäische Kommission berichtete, stieg der entsprechende Index auf plus 1,09 Punkte von bestätigt plus 1,01 im Oktober. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von plus 0,96 Zähler erwartet.

Jahresteuerung in Bundesländern geht merklich zurück

Die jährliche Inflationsrate ist im November in einer Reihe von Bundesländern spürbar zurückgegangen. So fiel sie etwa in Nordrhein-Westfalen auf 2,4 von 2,8 Prozent, in Sachsen auf 2,1 von 2,5 Prozent und in Brandenburg auf 1,8 von 2,3 Prozent. Bayern, Hessen und Baden-Württemberg verzeichneten im November moderatere Rückgange bei der Jahresinflation.

Inflation in Spanien lässt im November spürbar nach

Der Inflationsdruck in Spanien ist im November spürbar zurückgegangen. Nach Angaben der Statistikbehörde INE stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) nur noch mit einer Jahresrate von 1,7 Prozent. Im Oktober hatte die HVPI-Rate noch 2,3 Prozent betragen. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten lediglich einen Rückgang auf 2,0 Prozent vorhergesagt.

Zahl der Arbeitslosen im November stärker gesunken als erwartet

Der Arbeitsmarkt in Deutschland hat sich im November günstiger entwickelt als angenommen. Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) bekanntgab, sank die Arbeitslosenzahl um 18.000 Personen. Damit sind nun 2,186 Millionen Menschen ohne Beschäftigung. Die Arbeitslosenquote verringerte sich um 0,1 Prozentpunkte auf 4,8 Prozent. Im Oktober war die Zahl der Arbeitslosen um 53.000 Personen gesunken.

HWWI: Konjunktur schwenkt unter Potenzialpfad

Das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut (HWWI) hat seine Prognose für das deutsche Wachstum in diesem Jahr von 1,9 auf 1,6 Prozent gesenkt. Für 2019 und 2020 erwartet das Institut kalenderbereinigt ein Wachstum von jeweils 1,4 Prozent. "Das läge etwas unterhalb des Potenzialpfads." Nicht kalenderbereinigt rechnen die Ökonomen für 2020 mit 1,7 Prozent Wachstum.

EZB warnt vor steigenden Risiken für Finanzstabilität im Euroraum

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat in einem Bericht festgestellt, dass das Umfeld für die Finanzstabilität im Euroraum schwieriger geworden ist. "Die Möglichkeit eines breiteren Stresses in den Schwellenländern, wachsende Sorgen über die Staatsverschuldung und steigende Handelsspannungen stellen Herausforderungen dar", erklärte die EZB in ihrem aktuellen Finanzstabilitätsbericht.

Merkel weist ukrainische Bitte nach Entsendung der Marine zurück

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Bitte der Ukraine zurückgewiesen, Kriegsschiffe in das Asowsche Meer zu schicken. Es gebe keine militärische Lösung all dieser Auseinandersetzungen, sagte Merkel bei der Eröffnung des deutsch-russischen Wirtschaftsforums in Berlin. "Ich bin auch dafür, dass wir versuchen, die Dinge ruhig zu halten", betonte Merkel.

Erdogan bietet sich als Vermittler zwischen Russland und Ukraine an

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat sich als Vermittler im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine angeboten. "Wir könnten hier eine Vermittlerrolle einnehmen und haben dies mit beiden Seiten besprochen", sagte Erdogan vor seiner Abreise zum G20-Gipfel in Buenos Aires. Erdogan hatte am Mittwoch mit Russlands Präsident Wladimir Putin, dessen ukrainischem Kollegen Petro Poroschenko und US-Präsident Donald Trump telefoniert.

Kritik aus Ländern an Scholz-Vorschlag zur Grundsteuer

Nach einem Treffen mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) über dessen Pläne für eine Reform der Grundsteuer ist aus den Ländern Kritik laut geworden. "Die Grundsteuer muss gerecht, einfach und verfassungskonform sein", sagte Hessens Finanzminister Thomas Schäfer (CDU). "Der Vorschlag des Bundesfinanzministers löst das nicht ein."

Bundestag billigt Grundgesetzreform für mehr Bundesmittel bei Bildung und Nahverkehr

Der Bundestag hat die Änderung des Grundgesetzes beschlossen, die den Weg für mehr Bundesmittel bei der Bildung und dem öffentlichen Nahverkehr frei machen soll. Das Parlament billigte mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit eine Reform der Verfassung, mit der das Kooperationsverbot in der Bildung weiter gelockert wird. In namentlicher Abstimmung votierten 580 Abgeordnete für das Gesetz, 87 dagegen. Es gab drei Enthaltungen.

Großbritannien und die USA schließen neue Open-Sky-Vereinbarung

Die USA und Großbritannien haben sich auf eine neue Open-Sky-Vereinbarung geeinigt, um Flüge zwischen den beiden Ländern nach dem Brexit zu sichern. Das britische Verkehrsministerium erklärte, dass das Abkommen die Fortsetzung von "lebenswichtigen" Transatlantikflügen garantieren wird, die von Dutzenden Millionen von Passagieren pro Jahr genutzt werden.

Trump spricht sich erneut für Autozölle aus

US-Präsident Donald Trump hat sich erneut für Strafzölle auf importierte Autos ausgesprochen, um die Hersteller im eigenen Land zu schützen. Der Grund dafür, dass das Geschäft mit Lastwagen und Pickups in den USA so gut laufe, seien die Zölle in Höhe von 25 Prozent auf solche Wagen aus dem Ausland, schrieb Trump auf Twitter.

Peking hofft auf "positives Ergebnis" bei Treffen mit Trump

Die chinesische Regierung hofft, dass die USA mit China zusammenarbeiten können, um "positive Ergebnisse" bei einem bevorstehenden G20-Treffen zwischen den Staats- und Regierungschefs beider Länder zu erzielen. Wirtschaftsbeamte aus beiden Ländern stünden vor dem Treffen in engem Kontakt, sagte Gao Feng, ein Sprecher des Handelsministeriums, bei einem Routinebriefing.

US-Senat bringt sich gegen Trumps Saudi-Arabien-Politik in Stellung

US-Präsident Donald Trump verliert im Senat an Unterstützung für seine nachgiebige Haltung gegenüber Saudi-Arabien. Die Senatoren stimmten in einem Verfahrensvotum mit 63 zu 37 Stimmen für eine überparteiliche Resolution, die ein Ende der US-Unterstützung für die von Saudi-Arabien angeführte Militärallianz im Jemen-Krieg fordert.

+++ Konjunkturdaten +++

Belgien Nov Verbraucherpreise +2,78% (Okt: +2,75%) gg Vorjahr

Schweden 3Q BIP +1,6% gg Vorjahr

Schweden 3Q BIP PROGNOSE: +2,2% gg Vorjahr

Schweden 3Q BIP +0,2% gg Vorquartal

Schweden 3Q BIP PROGNOSE: +0,1% gg Vorquartal

GB/Nettokreditvergabe Privathaushalte Okt +5,0 Mrd GBP (Sep: +4,9 Mrd GBP)

GB/Nettovergabe Hypothekenkredite Okt +4,1 Mrd GBP (Sep: +4,0 Mrd GBP)

GB/Hypothekenkredit-Zusagen Okt 67.086 (Sep: 65.726)

GB/Nettokreditvergabe für Konsumzwecke Okt +0,9 Mrd GBP (Sep: +0,9 Mrd GBP)

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 29, 2018 07:30 ET (12:30 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.