Muggel und magische Menschen gleichermaßen können ab sofort in ausgewählten Toys"R"Us-Filialen ihre Zauberkünste mit den neuen Trainings-Zauberstäben von Jakks Pacific auf die Probe stellen!



Hier erleben sie die Magie und Wunder der Zauberei mit dem Harry Potter Trainings-Zauberstäben, die mit verschiedenen Effekten darauf reagieren, ob Zauberschüler ihre Zauber richtig oder falsch ausführen!



Elf bekannte Harry Potter-Zauber können beim speziell ausgebildeten Zauber-Trainer erlernt werden! Angeboten werden Trainingsversionen der Zauberstäbe von Hermine, Dumbledore, Harry, Ron und Lord Voldemort. Jeder von ihnen verfügt über einen Bewegungssensor, um die Zauberfertigkeit der Übenden zu prüfen, und alle bieten sie Sound- und Lichteffekte, die jedem Spruch erst den richtigen Zauber verleihen.



Wahre Schüler der Zauberei dürfen das nicht verpassen! Hier lernen sie einige bekannte Zauber aus der Welt der Zauberei, die im Zauberbuch der Trainings-Zauberstäbe enthalten sind, wie Locomotor Mortis, Incendio, Ventus, Tarantallegra, Meteolohex, Revelio, Finite Incantatem, Arresto Momentum und Wingardium Leviosa!



Allen Teilnehmern des Events wird eine persönliche Zaubertrainings-Urkunde ausgestellt. *



Das Harry Potter Zauberstab-Training findet in folgenden Toys"R"Us-Filialen statt:



30.11. - 01.12.18: Berlin Waltersdorf/Duisburg/Darmstadt 07.12. - 08.12.18: Berlin Schöneberg/Köln-Marsdorf/Fulda



*Urkunden werden in der Trainingsreihenfolge ausgestellt, solange der Vorrat reicht.



