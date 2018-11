München (ots) - Vier Wochen lang konnten Leserinnen und Leser ihre Stimme für ihre Lieblingsbücher 2018 beim 10ten Leserpreis auf LovelyBooks abgeben - nun stehen die Preisträger fest. Aus knapp 8.000 nominierten Büchern und mit rund 200.000 Stimmen wurden die diesjährigen Preisträger auf www.lovelybooks.de gewählt. Kein anderer Buchpreis auf dem Markt spiegelt die Meinung der Leserinnen und Leser so direkt wider und zeigt, was die Leser im vergangenen Jahr gelesen haben und welches ihre Lieblingsbücher sind. Das Ergebnis ist eine vielfältige Mischung aus Bestsellerautoren und Newcomern, Verlagsautoren und Selfpublishern.



Spannend wurde es dieses Jahr auch in der Jubiläumskategorie "Das Beste aus 10 Jahren". "Die Tribute von Panem - Tödliche Spiele" von Suzanne Collins wurde zum beliebtesten Buch der letzten Jahre gewählt.



"Wir danken unseren Nutzern, Autoren und Verlagen für die zahlreiche und engagierte Teilnahme! Wir freuen uns sehr, dass der Leserpreis im Jubiläumsjahr nochmal mehr an Relevanz gewonnen hat. Den Preisträgern und Verlagen gratulieren wir sehr herzlich und freuen uns schon jetzt auf ein neues Jahr mit spannendem Lesestoff." Markus Wölflick - Geschäftsführer Lovely Books



Folgende Titel haben den Leserpreis in Gold erhalten:



Romane "Wie man die Zeit anhält" von Matt Haig



Krimi & Thriller "Der Insasse" von Sebastian Fitzek



Fantasy & Science Fiction "Animant Crumbs Staubchronik" von Lin Rina



Jugendbücher "Das Reich der sieben Höfe - Sterne und Schwerter" von Sarah J. Maas



Kinderbücher "Die kleine Hummel Bommel und die Zeit" von Britta Sabbag



Liebesromane "Save Me'" von Mona Kasten



Erotische Romane "Paper Paradise" von Erin Watt



Historische Romane "Die Charité" von Ulrike Schweikert



Humor "Ich habe gar keine Enkel" von Renate Bergmann



Sachbuch & Ratgeber "Liebe verfliegt nicht" von Tanja Brandt



Bestes Hörbuch "Die Känguru-Apokryphen" von Marc-Uwe Kling



Bestes E-Book only "Das Erbe der Macht - Onyxquader" von Andreas Suchanek



Bester Buchtitel "Die Stille meiner Worte" von Ava Reed



Bestes Buchcover "Animant Crumbs Staubchronik" von Lin Rina



Das Beste aus 10 Jahren "Die Tribute von Panem - Tödliche Spiele" von Suzanne Collins



