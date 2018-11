Sigma Systems, der weltweit führende Anbieter katalogbasierter Softwarelösungen, gab heute bekannt, dass Sigma Systems im November 2018 erstmals in das Gartner Magic Quadarant für CPQ-Anwendungssuiten aufgenommen wurde.

Wir sind davon überzeugt, dass die Position von Sigma Systems im Magic Quadrant die einzigartige Expertise des Unternehmens bei der Betreuung von Kommunikationsdienstanbietern widerspiegelt und durch einen starken globalen Kundenstamm in diesem Bereich untermauert wird. Diese Anbieter verlassen sich bei Erstellung, Vertrieb und Lieferung neuer digitaler Produkte und Dienstleistungen auf Sigma-Software, um diese Vorgänge schneller und rentabler zu gestalten.

Es ist ganz klar, dass Unternehmen der Transformation ihres Vertriebs an Kunden, insbesondere solche mit Geschäftskunden, eine hohe strategische Bedeutung beimessen. Die Preisgestaltung Configure-Price-Quote bzw. CPQ ist ein wichtiger Faktor bei der Transformation des Verkaufserlebnisses und von rapide zunehmender Bedeutung in der Kommunikationsbranche.

Tim Spencer, Chief Executive Officer von Sigma Systems, kommentierte:

"Sigma ist führend, wenn es bei Erstellung, Vertrieb und Lieferung neuer Produkte und Dienstleistungen für die Anbieter digitaler Dienste im Kommunikations-, High-Tech- und Medienbereich um die Lösung kritischer Probleme geht. Wir sind davon überzeugt, dass unsere Platzierung in diesem Magic Quadrant für CPQ-Anwendungssuiten deutlich macht, dass wir über die notwendige Expertise verfügen, um Dienstanbietern behilflich zu sein, die in der Kommunikationsbranche bei Vertrieb und Verwaltung von Dienstleistungen für neue und bestehende Kunden auftretenden einzigartigen Komplexitäten zu bewältigen. Wenn Dienstanbieter ihr Verkaufserlebnis transformieren wollen, dann sollte Sigma CPQ in jedem Ausschreibungs- oder Bewertungsverfahren, wo kommunikationsbranchenspezifische Kostenvoranschläge benötigt werden, vorrangig in Betracht gezogen werden."

Dienstanbieter, die ihre Erstellungs-, Vertriebs- und Leistungsmethoden transformieren möchten, werden aufgefordert, sich unser preisgekröntes Create-Sell-Deliver-Portfolio an Softwareprodukten anzusehen und ein kostenloses Exemplar des Gartner Magic Quadrant for Configure, Price and Quote Application Suites herunterzuladen.

Weitere Informationen über Sigma Systems, Sigma CPQ und die Mission "Get the Next Done NowTMfinden Sie unter www.sigma-systems.com oder schreiben Sie uns eine E-Mail an info@sigma-systems.com.

Über Sigma Systems (sigma-systems.com oder Twitter @SigmaSystems)

Sigma Systems ist der weltweit führende Anbieter katalogbasierter Softwarelösungen für Kommunikations-, Medien- und Hightech-Unternehmen. Das Unternehmen bedient mit seinen preisgekrönten Produkten mehr als 80 Kunden in 40 Ländern. Sein Portfolio umfasst Katalog-, Preisgestaltungs- (CPQ), Auftragsverwaltungs-, Bereitstellungs- und Erkenntnisprodukte für Unternehmen sowie ein Kernangebot an Dienstleistungen wie professionelle Dienstleistungen, Clouddienste und Managed Services. Sigma verfolgt bei der Implementierung seiner B/OSS-Produkte bei seinen Kunden einen agilen Ansatz. Das Unternehmen betreibt Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa und im Raum Asien-Pazifik und arbeitet weltweit mit Technologie- und Integrationspartnern zusammen.

