BERLIN (Dow Jones)--Mehr Förderung und weniger Bürokratie: Regierung und Wirtschaftsverbände wollen mit einer "Gründungsoffensive" den rückläufigen Trend bei Unternehmensgründungen stoppen. Die am Donnerstag von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und den Verbänden BDA, ZDH, DIHK und BDI vorgestellte Initiative bündelt vor allem bekannte Instrumente und entwickelt sie fort. Die Maßnahmen sollen dazu führen, dass Neugründungen schneller und einfacher werden.

Altmaier erklärte, eine Gründungsoffensive dieser Art habe es in der Geschichte des Wirtschaftsministeriums noch nicht gegeben. Er wolle die Gründungsdynamik stärken und dafür gebe es allen Grund, sagte der CDU-Politiker und verwies darauf, dass die Zahl der Unternehmensgründungen seit 2013 um 10 Prozent zurückgegangen sei. Weniger Unternehmensgründungen beeinträchtigten auf lange Sicht jedoch die Wirtschaftsdynamik. Der Minister setzte sich selbst eine ehrgeizige Hürde: Sein persönliches Ziel sei es, den Rückgang bei Unternehmensgründungen 2019 stoppen und danach eine Umkehr des Trends zu erreichen

Altmaier ermunterte junge und ältere Menschen in allen Bereichen der Wirtschaft zur Gründung eines Unternehmens. Als Beispiele nannte er Restaurants und Cafes, Wäschereien oder Startups für künstliche Intelligenz und Digitalisierung.

Mehr Anerkennung für Unternehmer

Der Minister rief dazu auf, das Unternehmertum auf allen gesellschaftlichen Ebenen wieder stärker zu würdigen. Altmaier appellierte in diesem Zusammenhang an die Schulen, Unternehmer in den Unterricht einzuladen.

Die "Gründungsoffensive" umfasst unter anderem die finanzielle Förderung innovativer Gründungsprojekte. Zudem soll die Regelung der Unternehmensnachfolge in den Fokus rücken. Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer sagte dazu, allein im Handwerk böten sich "mit rund 200.000 anstehenden Betriebsübergaben in den nächsten Jahren beste Chancen, sein eigener Chef zu werden". Auf dem Weg zum eigenen Betrieb sollten Gründern "Nachfolgelotsen" an die Seite gestellt werden, um sie beim Start in die Selbstständigkeit unterstützen.

Weitere Informationen für Gründer finden sich auf "existenzgruender.de".

