BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat seine Pläne für eine Reform der Grundsteuer als "sozial gerecht" verteidigt und sich optimistisch gezeigt, dazu bis Januar eine einstimmige Position mit den Ländern erreichen zu können. Günstig wohnende Mieter in Gegenden mit hohen Grundstückspreisen würden nicht stärker belastet.

"Der Staat wird deshalb nicht ein höheres Aufkommen haben, ... und es wird auch gerecht sein, sodass diejenigen, die wenig Geld haben, nicht plötzlich mit einer hohen Steuer konfrontiert sind", sagte Scholz bei einer Pressekonferenz. "Wir wollen unbedingt erreichen, dass die Bürgerinnen und Bürger diese Reformen überwiegend als eine Verbesserung, als eine Entbürokratisierung begreifen gegenüber der heutigen Situation."

Bei dem Treffen am Mittwochabend mit den Ländern kam es nach Angaben des Finanzministers zu einer "total konstruktiven, sehr freundlichen, sehr in die Sache gehenden Debatte". Nähere Einzelheiten wollte Scholz nicht nennen. Er zeigte sich aber überzeugt, "dass wir uns so ungefähr über die Grundprinzipien im Januar mit den Ländern verständigen müssen und auch werden". Endgültig beschlossen werden müsse das neue Gesetz dann im Herbst. Angestrebt werde eine Beschlussfassung mit "16 zu 0", also mit Zustimmung aller Bundesländer. "Die halte ich auch für möglich", sagte Scholz.

Der Finanzminister schlug zwei unterschiedliche Modelle für die vom Verfassungsgericht geforderte Reform der Steuer vor - ein wertunabhängiges und ein wertabhängiges Modell, auf das sich Scholz konzentriert, weil mit diesem nach seiner Überzeugung besser soziale Gerechtigkeit herzustellen ist. Dabei soll für bebaute Grundstücke auch die Nettokaltmiete ausschlaggebend sein. Das neue Grundsteuer-Modell soll nach seinen Plänen verfassungskonform und sozial gerecht sein und insgesamt das bisherige Aufkommen von 14 Milliarden Euro erbringen.

Umlagefähigkeit der Grundsteuer im Fokus

Nach dem wertabhängigen Modell sollen für bebaute Grundstücke neben der Nettokaltmiete die Wohnfläche, das Baujahr, die Grundstücksgröße und der Bodenrichtwert ausschlaggebend für deren Einheitswert sein. Bei selbst genutzten Gebäuden soll auf Grundlage von Mikrozensus-Daten eine "fiktive Miete" berechnet werden, wobei aber noch eine gesonderte Lösung für Metropolen gesucht werden soll. Zur Berechnung der Steuer muss der Einheitswert dann noch mit einer vom Bund festzulegenden Grundsteuermesszahl und einem Hebesatz der Gemeinde multipliziert werden.

Scholz zeigte sich überzeugt, dass die Gemeinden diese in ihrer Verantwortung liegenden Sätze aber deutlich senken würden, wenn sich sonst ein Mehraufkommen gegenüber dem bisherigen Zustand ergäbe. "Ich bin ganz sicher, dass die Gemeinden die Hebesätze senken werden, wenn sie ein höheres Steueraufkommen durch die neu ermittelten Grundstückswerte haben werden", sagte er. Entsprechende Zusagen etwa aus Berlin gebe es bereits.

Zudem trat er erneut Befürchtungen entgegen, die Mieten könnten deutlich steigen. "Die mieterfreundlichste Lösung ist, dafür zu sorgen, dass preiswerte Mieten dazu führen, dass die Grundsteuer nicht so hoch ist", sagte Scholz. Genau das habe er mit seinen Gesetzesplänen vor. Diese hätten ganz im Gegenteil einen "preisdämpfenden Effekt". Aussagen aus seinem Ministerium, wonach es durch die Reform für Eigentümer in beliebten Lagen zu Mehrbelastungen eines "mittleren zweistelligen Euro-Betrags pro Jahr" kommen könne, wollte sich Scholz nicht zu Eigen machen: "Ich finde, dass man, was man nicht berechnen kann, anhand abstrakter Zahlen auch nicht sagen soll."

Bei der Pressekonferenz machte sich Scholz zudem dafür stark, die Umlagefähigkeit der Grundsteuer abzuschaffen. "Von mir aus kann man die ändern", sagte er. "Alle sind eingeladen, eine politische Debatte zu führen." Dies sei aber eine Frage des Mietrechts und nicht der Grundsteuer und deshalb jetzt nicht das Thema. "An mir wird das ganz bestimmt nicht scheitern", betonte Scholz aber. Teile der SPD und die Linken haben jüngst gefordert, die Umlagefähigkeit abzuschaffen.

