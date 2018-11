Ballard Power Systems 1.56% Rehauer (TURN1): Bei Ballard Power ist die Luft jetzt erstmal raus. Der neue chinesische Joint-Venture Partner hat 20% übernommen und insgesamt sind der Firma knapp 200 Mio $ zugeflossen - daher konnte sie in den letzten Wochen auch gegen den Markt steigen. Nennenswerte Umsätze werden meiner Einschätzung nach erst in der zweiten Hälfte 2019 kommen, Produktverkäufe nicht vor 2020. D.h. die nächsten 2-3 Quartale werden sehr schlechte Umsätze ausweisen und die Analysten haben das noch nicht eingepreist. Dennoch verkaufe ich nicht gleich, sondern will das Momentum der Aktie und die sich abzeichnende Erholung an den Börsen mitnehmen. Im Gutfall verkaufe ich, wenn die Aktie bei 3,5 $ steht, spätestens aber Anfang Januar. Einen ...

