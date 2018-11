Die Baader Bank hat die Einstufung für Bayer auf "Buy" mit einem Kursziel von 123 Euro belassen. Das Unternehmen stehe unter Druck, auf dem Kapitalmarkttag in der kommenden Woche das Vertrauen der Investoren zu festigen, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dazu könnten unter anderem neue Mittelfristziele und Kostensenkungsmaßnahmen dienen. Es bestehe angesichts der aktuellen Bewertung sonst die Gefahr, dass der Konzern zum Übernahmeziel werde oder aktivistische Investoren anlocke./mf/ag Datum der Analyse: 29.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0037 2018-11-29/14:19

ISIN: DE000BAY0017