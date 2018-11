Mit Fußball-Promis wie Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidžic und Eintracht-Frankfurt-Vorstand Fredi Bobic lockt die Berliner Staramba Anleger. Doch Geschäfte in den USA werfen viele Fragen auf.

Staramba-Chef Christian Daudert kommt gleich zur Sache. Im Konferenzsaal London des Sheraton Hotel am Frankfurter Flughafen tritt der bullige Manager ans Rednerpult. Eigentlich soll er hier auf einer Konferenz der Börse Anlegern sein Unternehmen präsentieren. Doch Daudert pustet nur ins Mikrofon: "Gibt es Fragen?" Sein unorthodoxer Vortragsbeginn hat gute Gründe. Staramba hat Investoren zuletzt viele Rätsel aufgegeben.

Die Berliner fertigen 3-D-Bilder an, vor allem von Sportgrößen. Auf Basis der Aufnahmen werden dann Miniaturfiguren der Sportler gebaut. Fußballnationaltorhüter Manuel Neuer im Maßstab 1:10 etwa kostet 109 Euro. Außerdem verkauft das Unternehmen die 3-D-Bilder, so etwa an den japanischen Spieleentwickler Konami ("Pro Evolution Soccer") und will Fans in einer virtuellen 3-D-Welt mit ihren Idolen zusammenbringen. Anleger sollen mitverdienen. Seit 2015 ist die Aktie an der Börse.

Mit den Daten von Manuel Neuer

Sie griffen bei der Aktie bereitwillig zu. Kein Wunder - das Unternehmen lockte Fans mit reichlich Fußballprominenz. Hasan Salihamidžic, Sportdirektor des FC Bayern München, schwärmt in einem Internetfilmchen über die 3-D-Animationen von Staramba. Fredi Bobic, Vorstand bei Eintracht Frankfurt, steht dem Beirat vor und hält gut vier Prozent der Aktien. Auch er warb fleißig. So sagte der Ex-Bundesliga-Torschützenkönig in einem Interview mit "Business Insider", Staramba sei anderen Herstellern von 3-D-Figuren "weit voraus", die 3-D-Scanner führend in der Branche. "Staramba ist das einzige 3-D-Unternehmen, das die Daten von Stars wie Manuel Neuer verwenden darf."

Bei Präsentationen vor Investoren, zuletzt auf der Herbstkonferenz von Equityforum in Frankfurt, zeigt das Unternehmen gern seine Prominenten. Dort wurden neben Bobic auch die Ex-Nationalspieler Marko Rehmer und Oliver Neuville als Beiräte geführt, sowie Salihamidžic. Der lässt jedoch ausrichten, nicht in dem Gremium vertreten zu sein.

Die schöne Börsengeschichte läuft nicht mehr. Ende Mai verweigerte der Wirtschaftsprüfer BDO dem Staramba-Jahresabschluss 2017 das Testat. Die Manager hätten erforderliche Nachweise für ausgewiesene Umsätze und Forderungen nicht erbracht. Dass ein Wirtschaftsprüfer das Zahlenwerk eines Unternehmens nicht absegnet, kommt etwa so oft vor wie Eigentore von Manuel Neuer. Die Aktie stürzte ab, der Börsenwert der Berliner fiel an einem Tag von 146 auf 109 Millionen Euro - minus 25 Prozent. Aktionäre warteten anschließend monatelang auf den Geschäftsbericht, mehrfach musste das Unternehmen die Veröffentlichung verschieben, zuletzt auf den 30. November. In Frankfurt ist die erste Frage ...

