Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lloyds nach einem Stresstest der Bank of England auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Pence belassen. Das Bestehen des Tests durch die britischen Geldhäuser vermeide eher einen negativen Kursimpuls als einen positiven zu erzeugen, schrieb Analyst Jason Napier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sollte der Brexit geordnet verlaufen, könne sich der Kurs der profitablen Lloyds Banking Group deutlich erholen./bek/ag Datum der Analyse: 28.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0044 2018-11-29/14:22

ISIN: GB0008706128