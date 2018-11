Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: USU Software AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu USU Software AG Unternehmen: USU Software AG ISIN: DE000A0BVU28 Anlass der Studie: Researchstudie (Update) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 26,60 Euro Kursziel auf Sicht von: 31.12.2019 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker; Marcel Goldmann Prognosen für 2018 und für die mittelfristige Entwicklung bestätigt, Starkes Q3 liefert Basis für neue Rekordwerte, Rating und Kursziel bestätigt Der USU Software AG ist im dritten Quartal 2018 erwartungsgemäß die Rückkehr zur hohen Wachstumsdynamik gelungen. Nachdem das zweite Quartal noch von Projektverschiebungen betroffen war, wurde ein Teil dieser Projekte im dritten Quartal abgearbeitet. Gegenüber der Vorjahresperiode legten dementsprechend die Umsätze im dritten Quartal 2018 um 12,3 % auf 22,50 Mio. EUR (VJ: 20,04 Mio. EUR ) signifikant zu. Auf Basis der ersten 9-Monate lag das Umsatzniveau mit 64,28 Mio. EUR (VJ: 58,91 Mio. EUR ) um 9,1 % über dem Vorjahreswert. Getrennt nach Produktgruppen wird bei der USU Software AG ein Bild ersichtlich, welches mittlerweile flächendeckend in der Softwarebranche Einzug gehalten hat. Die Einzellizenzumsätze werden sukzessive von SaaS-Umsätzen verdrängt, was einerseits einen Rückgang der hohen, einmaligen Umsätze jedoch andererseits einen Anstieg bei den wiederkehrenden Wartungs-/SaaS-Umsätzen zur Folge hat. Grundsätzlich führt dies also zu einer Verstetigung der Umsatzentwicklung. Bezeichnend dafür ist der in den ersten neun Monaten 2018 erreichte starke Anstieg der Wartungs-/SaaS-Umsätze um 16,5 % auf 18,99 Mio. EUR (VJ: 16,31 Mio. EUR ), dem ein Rückgang bei den Lizenzerträgen in Höhe von -14,1 % auf 7,83 Mio. EUR (VJ: 9,11 Mio. EUR ) gegenübersteht. Parallel dazu weist die Gesellschaft eine weiterhin hohe Auslastung der Beratermannschaft und damit mit einem Plus von 12,9 % auf 36,93 Mio. EUR (VJ: 32,71 Mio. EUR ) eine weiterhin sehr positive Entwicklung der Beratungserträge auf. Auch auf Ergebnisebene werden die Aufholeffekte im dritten Quartal 2018 deutlich sichtbar. Nachdem zum Ende des zweiten Quartals 2018 beim bereinigten EBIT ein deutlicher Rückgang in Höhe von -83,7 % vorlag, wurde im abgelaufenen dritten Quartal nahezu eine Verdoppelung des bereinigten EBIT erreicht. Auf 9-Monatsbasis lag dieses bei 1,82 Mio. EUR (VJ: 2,35 Mio. EUR ). Die im dritten Quartal erreichte aufwärtsgerichtete Tendenz wurde vom USU-Management zum Anlass genommen, um die bisherige Guidance zu bestätigen. Unverändert werden dabei Umsatzerlöse in einer Bandbreite von 93 - 98 Mio. EUR und ein bereinigtes EBIT zwischen 7,5 ??" 10 Mio. EUR erwartet. Auch die mittelfristige Planung, wonach bis 2021 Umsatzerlöse in Höhe von 140 Mio. EUR und ein bereinigtes EBIT in Höhe von 20 Mio. EUR erreicht werden sollen, wurde bestätigt. Für das Erreichen der Mittelfristplanung wird ein anorganischer Konzernumsatz von ca. 15 Mio. EUR benötigt, weswegen wir in unserem DCF-Modell für das Jahr 2021 Umsatzerlöse in Höhe von ca. 125 Mio. EUR unterstellen. Auf Basis der unveränderten Unternehmens-Guidance werden wir bei unseren Umsatz- und Ergebnisschätzungen des laufenden Geschäftsjahres sowie der kommenden Perioden ebenfalls keine Veränderungen vornehmen. Klar ist jedoch, dass die Gesellschaft im vierten Quartal 2018, dem traditionell stärksten Jahresquartal, neue Rekordwerte erreichen muss, um die Jahresziele zu erfüllen. Wir gehen davon aus, dass die Gesellschaft im vierten Quartal nennenswerte Lizenzumsätze erzielt. Zudem sollte die USU Software AG durch den Wegfall der außerordentlichen Aufwendungen von zusätzlichen Ergebnisimpulsen profitieren. Wir haben das DCF-Bewertungsmodell daher unverändert gelassen und damit bestätigen wir das bisherige Kursziel je Aktie in Höhe von 26,60 EUR . Ausgehend vom aktuellen Aktienkurs in Höhe von 19,25 EUR beläuft sich das Kurspotenzial der USU-Aktie auf 38,2 % und folglich vergeben wir das Rating KAUFEN. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17323.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm Datum (Zeitpunkt)Fertigstellung: 29.11.18 (12:30 Uhr) Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 29.11.18 (14:00 Uhr) =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

(END) Dow Jones Newswires

November 29, 2018 08:02 ET (13:02 GMT)