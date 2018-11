Das Berliner Unternehmen will im kommenden Jahr wieder ein Büro in Spanien eröffnen - rund zehn Jahre nach dem Rückzug. Dabei wird sich das PI Berlin wieder um die Qualitätskontrolle von Photovoltaik-Projekten kümmern, die zumeist schon vor der Installation der Solarmodule beginnen muss.Das Photovoltaik-Institut (PI) Berlin will 2019 ein neues Büro in Spanien eröffnen. "Nach 10 Jahren kehren wir mit vielen Erwartungen nach Spanien zurück", erklärt Senior Consultant Asier Ukar im Gespräch mit pv magazine Spanien, mit Blick auf die Anzeichen für einen nachhaltig wachsenden Photovoltaik-Markt. Als ...

