Hamburg (ots) - In vielen Wohnungen sorgen die prachtvollen Blüten und Farben von Weihnachtsstern, Amaryllis und Christrose für weihnachtliches Flair. Stechpalme, Eibe, Mistel und Efeu sind beliebte Dekopflanzen in Adventskränzen.



Doch Vorsicht ist angebracht, denn all die weihnachtlichen Schönheiten sind giftig. Darauf weist die Aktion DAS SICHERE HAUS (DSH), Hamburg, hin.



Bei der Amaryllis zum Beispiel sind Giftstoffe, toxische Alkaloide, in allen Pflanzenteilen enthalten; besonders hoch ist die Konzentration in der Zwiebel. Schon der Verzehr von nur wenigen Gramm kann zu Übelkeit und Erbrechen, Benommenheit und Durchfall führen, aber auch zu Nierenschäden und Lähmungen.



Familien sollten Vasen mit Amaryllis-Blüten daher außerhalb der Reichweite ihrer Kinder platzieren.



Die Pflanze ist zudem tiergiftig; für Haustiere besteht bei Verzehr von Pflanzenteilen Lebensgefahr.



Bei der Eibe, deren rote Scheinbeeren jede Weihnachtsdeko aufwerten, sind gekaute Blätter, Zweige und Samen äußerst giftig. Das zeigt sich ein bis zwei Stunden nach dem Verzehr durch Übelkeit und Erbrechen, Leibschmerzen bis hin zu Bewusstlosigkeit, Herzrasen und Kreislaufschwäche. Auch tödliche Herzrhythmusstörungen sind nicht ausgeschlossen.



Auch die sagenumwobene Mistel, als Zauber- und Heilpflanze bekannt, ist für Mensch und Tier ungenießbar. Wenngleich ein Verzehr nur leichte Beschwerden hervorruft, sollte sie nicht in Kinderhände gelangen.



Giftpflanzen-Datenbank



Weitere Informationen zu Giftpflanzen in Haus und Garten stehen in der DSH-Giftpflanzen-Datenbank: www.das-sichere-haus.de, Stichwort: Giftpflanzen-Datenbank



Über die DSH:



Die Aktion DAS SICHERE HAUS (DSH) informiert über Unfallgefahren in Heim und Freizeit. Mit ihrer Arbeit will die gemeinnützige DSH dazu beitragen, die hohen Unfallzahlen zu senken: Pro Jahr verunglücken in Deutschland rund 7,1 Millionen Menschen in den vermeintlich sicheren eigenen vier Wänden, bei der Gartenarbeit, beim Heimwerken, beim Sport oder bei anderen Freizeitaktivitäten.



