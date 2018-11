Ahrensburg (ots) - Eine kleine Erfindung aus Ahrensburg bildet den Grundstein für ein erfolgreiches mittelständisches Unternehmen



Was vor beinahe 20 Jahren begann, würde heute wohl als Startup bezeichnet werden. Im schleswig-holsteinischen Ahrensburg erfanden die Eheleute und späteren Geschäftsführer von badgepoint®, Regina und Wolfgang Blindow, eine Magnethalterung für Namensschilder. Eine Erfindung, die die komplette Branche rund um diese Produktgattung verändern sollte. Diese geniale Idee der diplomierten Ingenieure bildete den Grundstein für eine Produkt- und Geschäftsidee und die daraus folgende Unternehmensgründung. Heute ist die Firma badgepoint® ein erfolgreiches mittelständisches Unternehmen mit über 10 Millionen Nutzern in aller Welt.



Über 10 Millionen Nutzer weltweit verlassen sich auf den Systemmagnet smag®



So einfach wie genial wurde das Prinzip seither ständig verbessert. Form und Design wurden über die Jahre immer wieder an die Anforderungen der Nutzer angepasst und das Produkt stetig weiter verfeinert. Der besondere Clou der Namensschilder mit der smag® Magnethalterung ist der verdreh-sichere Sitz auf der Kleidung des Trägers bei gleichzeitiger Schonung der wertvollen Business-Jacke oder Bluse, ohne Löcher oder andere Beschädigungen zu hinterlassen. Ebenso wichtig ist badgepoint® die Flexibilität und Nachhaltigkeit der Produkte zum Beispiel durch die Möglichkeit der Selbstbeschriftung der Namensschilder.



Einfach aber genial - ein Patent verändert eine ganze Branche



Die Erfindung der Magnethalterung meldete badgepoint® zum Patent an und legte damit den technischen Grundstein für ein erfolgreiches Unternehmen. Das innovative Prinzip sorgte für eine erhebliche Verbesserung aller bis dato üblichen Anwendungen für Namensschilder. Mit dem patentierten Systemmagnet smag® startete badgepoint® eine beeindruckende Erfolgsgeschichte. Heute ist die GmbH ein erfolgreiches mittelständisches Unternehmen, das stolz auf die Produktion und die Qualität "Made in Germany" ist. Über 10 Millionen Nutzer in aller Welt geben dem Erfolg von badgepoint® Recht.



Über die badgepoint® GmbH



Seit der Firmengründung 1999 produziert und entwickelt badgepoint® hochwertige Namensschilder und zählt weltweit zu den Marktführern in der Branche. Mit mehr als 2000 möglichen Ausführungen bietet das mittelständische Unternehmen branchenorientierte und bedarfsgerechte Lösungen für jeden Anspruch. Moderne Produktions- und Distributionsprozesse ermöglichen eine hohe Liefergeschwindigkeit direkt zum Endkunden. Die zuverlässige Abwicklung sowohl von Kleinmengen als auch von Großaufträgen kann gleichermaßen garantiert werden. In Ahrensburg bei Hamburg wird ausschließlich Qualität "Made in Germany" gefertigt.



Pressekontakt: badgepoint® GmbH An der Strusbek 50a-52a 22926 Ahrensburg Tel.: +49 (0) 4102-8066-0 Fax: +49 (0) 4102-8066-22 E-Mail: info@badgepoint.com Website: www.badgepoint.com