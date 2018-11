Von Eric Morath

WASHINGTON (Dow Jones)--Die Ausgaben und Einkommen der Amerikaner sind im Oktober mit solider Geschwindigkeit gestiegen, ein Zeichen dafür, dass die Verbraucher in den letzten Monaten des Jahres das Wirtschaftswachstum vorantreiben könnten. Die Ausgaben stiegen um 0,6 Prozent, wie das US-Handelsministerium mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur mit einem Plus von 0,4 Prozent gerechnet. Für September wurde eine revidierte Steigerung von 0,2 Prozent (vorläufig: plus 0,4 Prozent) genannt.

Für die Einkommen meldete das Ministerium einen Anstieg von 0,5 Prozent. Volkswirte hatten im Vorfeld eine Zunahme um 0,4 Prozent erwartet. Das für September gemeldete Plus von 0,2 Prozent wurde bestätigt.

Die Sparquote der privaten US-Haushalte verringerte sich auf 6,2 Prozent, nachdem sie im Vormonat bei 6,3 Prozent gelegen hatte.

Starke Ausgaben und eine geringere Sparquote deuten darauf hin, dass die Verbraucher zu Beginn des vierten Quartals zuversichtlich waren. Die Ausgaben der Haushalte wurden durch steigende Einkommen und eine niedrige Arbeitslosigkeit in diesem Jahr unterstützt.

Das von der US-Notenbank favorisierte Preismaß, der Gesamtindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE), stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Prozent. Auf Jahressicht erhöhte sich der Index um 2,0 Prozent. Die Fed strebt eine Inflation von 2 Prozent an. In der Kernrate ohne die Komponenten Nahrung und Energie stieg der Index um 0,1 Prozent auf Monats- und 1,8 Prozent auf Jahressicht.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/sha

(END) Dow Jones Newswires

November 29, 2018 08:40 ET (13:40 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.