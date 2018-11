IRW-PRESS: MGX Minerals Inc.: MGX Minerals meldet Finanzergebnisse für Geschäftsjahr 2018: Verlust von 0,27 $ pro Aktie gegenüber 0,24 $ pro Aktie im Geschäftsjahr 2017; Aktiva auf insgesamt 38,5 Mio. $ und Passiva auf insgesamt auf 3,3 Mio. $ gestiegen

Vancouver (British Columbia), 29. November 2018. MGX Minerals Inc. (CSE: XMG, FKT: 1MG, OTC: MGXMF) (MGX oder das Unternehmen) meldete heute, dass es die Finanzergebnisse und die operativen Höhepunkte für das am 31. Juli 2018 zu Ende gegangene Geschäftsjahr eingereicht hat. Diese Pressemitteilung sollte zusammen mit dem Konzernabschluss (Consolidated Financial Statements, der Konzernabschluss) und der Managementerörterung und -analyse (Management Discussion and Analysis, die MD&A) von MGX für das am 31. Juli 2018 zu Ende gegangene Geschäftsjahr gelesen werden, die auf der Website des Unternehmens unter www.mgxminerals.com sowie im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com heruntergeladen werden können. Alle Zahlen sind in kanadischen Dollar ausgedrückt, sofern nicht anders angegeben.

Aktiva, Passiva und Aktienkapital des Geschäftsjahres 2018

Die Aktiva des Unternehmens sind im Geschäftsjahr 2018 auf insgesamt 38,5 Millionen Dollar gestiegen, im Geschäftsjahr 2017 waren es 11,6 Millionen Dollar gewesen. Die kurzfristigen Aktiva sind im Geschäftsjahr 2018 auf 8,9 Millionen Dollar gestiegen, im Geschäftsjahr 2017 waren es 3,7 Millionen Dollar gewesen. Die festen Aktiva sind im Geschäftsjahr 2018 auf 29,2 Millionen Dollar gestiegen, im Geschäftsjahr 2017 waren es 8,0 Millionen Dollar gewesen. Die kurzfristigen Passiva sind im Geschäftsjahr 2018 auf 3,2 Millionen Dollar gestiegen, im Geschäftsjahr 2017 waren es 1,2 Millionen Dollar gewesen. Die gesamten Passiva sind im Geschäftsjahr 2018 auf 3,3 Millionen Dollar gestiegen, im Geschäftsjahr 2017 waren es 1,2 Millionen Dollar gewesen. Das Aktienkapital ist im Geschäftsjahr 2018 auf 34,7 Millionen Dollar gestiegen, im Geschäftsjahr 2017 waren es 10,4 Millionen Dollar gewesen.

Verlust und Gesamtverlust im Geschäftsjahr 2018

Der Verlust und der Gesamtverlust des Unternehmens im Geschäftsjahr 2018 beliefen sich auf 25,4 Millionen Dollar, im Geschäftsjahr 2017 waren es 13,9 Millionen Dollar gewesen. Dies führte im Geschäftsjahr 2018 zu einem Verlust von 0,27 Dollar pro Aktie, im Geschäftsjahr 2017 waren es 0,24 Dollar pro Aktie gewesen. Die gewichtete Anzahl der ausstehenden bereinigten und verwässerten Aktien belief sich im Geschäftsjahr 2018 auf 94,1 Millionen Dollar, im Geschäftsjahr 2017 waren es 57,8 Millionen Dollar gewesen.

Über MGX Minerals

MGX Minerals ist ein diversifiziertes kanadisches Rohstoff- und Technologieunternehmen mit Beteiligungen an globalen fortgeschrittenen Materialprojekten sowie Energie- und Wasseranlagen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.mgxminerals.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (gemeinsam die zukunftsgerichteten Informationen) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind typischerweise an Begriffen wie glauben, erwarten, prognostizieren, beabsichtigen, schätzen, potenziell und ähnlichen Ausdrücken, die sich von Natur aus auf zukünftige Ereignisse beziehen, zu erkennen. Das Unternehmen weist die Anleger darauf hin, dass zukunftsgerichtete Informationen des Unternehmens keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von jenen unterscheiden könnten, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden. Um eine vollständige Erörterung solcher Risikofaktoren und deren potenziellen Auswirkungen zu lesen, werden die Leser ersucht, die öffentlichen Einreichungen des Unternehmens im Firmenprofil auf SEDAR unter www.sedar.com zu konsultieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45333

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45333&tr=1

