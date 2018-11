Anfängliche hohe Kursgewinne nach der Ankündigung von Effizienz- und Umbaumaßnahmen haben die Aktien von Bayer rasch wieder abgegeben. Ein Händler führte dies vor allem auf den Ausblick zurück, der hinter den Markterwartungen zurückbleibe.

Handelten die Papiere in der Spitze noch fast 4 Prozent höher, so lagen sie zuletzt nur noch mit 0,9 Prozent im Plus. Auch das Festhalten der Leverkusener an der Sparte Consumer Health habe einige Marktteilnehmer negativ überrascht, sagte ein weiterer Händler. Unter dem Strich handele es sich nicht um den "ganz großen Befreiungsschlag".

Der Händler wertete die Erträge aus den genannten Maßnahmen als über den Erwartungen liegend. So sei man am Markt von etwa 2 Milliarden Euro ausgegangen. Bayer prognostiziert dagegen Erträge in Höhe von 2,6 Milliarden Euro jährlich ab 2022.

Der Ausstieg von Bayer aus dem Chemeiparkbetreiber Currenta sei am Markt erwartet worden, fügte der Händler hinzu, weil dieser nicht zum Kerngeschäft zähle. Ähnliches gelte für den Bereich Animal Health, auch hier habe man mit einem Verkauf gerechnet./bek/jha/

