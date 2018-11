Der frühere ÖVP-Chef, Finanzminister und Vizekanzler sowie nunmehriger Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank (EIB), Wilhelm Molterer, sieht die laufende EU-Ratspräsidentschaft Österreichs "in eine politisch relativ sensible Zeit" gefallen und "sachlich extrem schwierig". Das sagte Molterer in Luxemburg von österreichischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...