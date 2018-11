Bern (ots) - Hannes Wittwer, bisher CEO der Senevita AG, wird ab

1. Januar 2019 das Amt des Verwaltungsratspräsidenten der

Lindenhofgruppe übernehmen und tritt damit die Nachfolge von Dieter

Weber an. Zeitgleich gibt er sein Amt als CEO der Senevita AG an

seinen Nachfolger ab.



Hannes Wittwer gehört bereits seit 2015 dem Verwaltungsrat der

Lindenhofgruppe an und bekleidete seitdem das Amt des

Vize-Präsidenten. Ausserdem nimmt er Tätigkeiten in weiteren

Führungs- und Aufsichtsgremien im Gesundheitswesen wahr.



Mit Hannes Wittwer hat die Lindenhofgruppe bei der

Generalversammlung im Juni 2018 einen Nachfolger für den altershalber

scheidenden Dieter Weber gewählt. Der 70-jährige Dr. iur. Weber ist

seit 2010 Mitglied des Stiftungsrates der Stiftung Lindenhof Bern,

der Eigentümerin der Lindenhofgruppe.



2012, dem Jahr der Fusion der Berner Spitäler Engeried, Lindenhof

und Sonnenhof zur Lindenhofgruppe, wurde er zudem in den

Verwaltungsrat der Lindenhofgruppe gewählt, welchen er seit 2015

präsidiert.



Dieter Weber hat in den Jahren seiner Verwaltungsratstätigkeiten

wesentliche Beiträge zur erfolgreichen Zusammenführung der Spitäler

in die Lindenhofgruppe und deren Positionierung geleistet.

Massgeblich hat er die zukünftige Ausrichtung der gesamten

Spitalgruppe mitgestaltet.



Die Lindenhofgruppe dankt Dieter Weber für seinen jahrelangen,

aktiven und wegweisenden Einsatz und wünscht Hannes Wittwer in seiner

neuen Funktion als Präsident des Verwaltungsrats alles Gute.



Lindenhofgruppe



Die Lindenhofgruppe zählt landesweit zu den führenden

Listenspitälern mit privater Trägerschaft. In ihren drei Spitälern

Engeried, Lindenhof und Sonnenhof werden jährlich rund 138'000

Patienten, davon gegen 30'000 stationär versorgt. Die Spitalgruppe

bietet neben einer umfassenden interdisziplinären Grundversorgung ein

Spektrum der spezialisierten und hochspezialisierten Medizin an.

Schwerpunkte des Leistungsangebots bilden die Innere Medizin,

Onkologie, Frauenmedizin, Orthopädie, Viszeralchirurgie, Urologie,

Angiologie/Gefässchirurgie und Notfallmedizin. Die Gruppe beschäftigt

rund 2'500 Mitarbeitende. www.lindenhofgruppe.ch



