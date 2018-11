Die PayPal-Aktie hat am 13. September bei 93,70 US-Dollar ihr aktuelles Jahreshoch ausgebildet und ging anschließend in eine Korrektur über. Ein erstes Tief wurde am 11. Oktober am Ende einer dynamischen Abwärtswelle bei 74,66 US-Dollar ausgebildet. Der nachfolgende Anstieg führte den Wert bis zum 8. November wieder auf 89,06 US-Dollar zurück.

Die am Folgetag einsetzenden Verkäufe sind vermutlich der zweiten größeren Abwärtswelle einer klassischen ABC-Korrektur zuzurechnen. Diese hat den Kurs ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...