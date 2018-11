Die Betrachtung des aktuellen Chartbilds deutet auf einen Abwärtstrend hin. Der Kurs der Aareal Bank-Aktie hat in den letzten Wochen stark an Wert verloren, konnte sich in den vergangenen Tagen aber zumindest wieder etwas stabilisieren. Dabei liegt der Kurs unter der Wolke, die wiederum bärisch eingeordnet werden kann. Das letzte Signal aus dem Ichimoku (Tenkan und Standard-Linie) liegt schon etwas länger zurück. Unter dem Kurs und unter der Wolke verläuft derzeit die verzögerte Linie, was auf ... (Johannes Weber)

