Die Razzia wegen des Verdachts der Geldwäsche ist ein neuer Schlag für die Glaubwürdigkeit der Deutschen Bank - und Vorstandschef Christian Sewing. Die Perspektiven sind niederschmetternd.

Der unheilvolle Rhythmus hat bei der Deutschen Bank in den vergangenen Jahren schon Tradition. Immer dann, wenn sich das Institut gerade einigermaßen zu berappeln scheint, trifft es ein neuer Schlag. Dabei sieht seine Welt am Donnerstagmorgen von vorne betrachtet noch in Ordnung aus. Über dem Haupteingang der Zwillingstürme in der Frankfurter Taunusanlage prangt ein riesiges Werbebanner, der Slogan PositiverBeitrag ist darauf schon von weitem zu erkennen. Nur ein einzelner ziviler Einsatzwagen mit Blaulicht parkt vor dem Haupteingang von Deutschlands größter Bank.

Auf der Rückseite der Türme, vor dem Wareneingang, sieht die Welt dagegen ganz anders und ziemlich negativ aus. Da, wo sonst Lieferanten und Paketboten parken, stehen mindestens zehn Polizeiwagen. Schnell schließen die Wachleute das Einfahrtstor, ungebetene Gäste sind unerwünscht. Die Ermittler seien alle noch im Gebäude, sagt ein Wachmann.

Sie sind dort wegen des Verdachts der Geldwäsche, teilte die Staatsanwaltschaft Frankfurt mit. Es habe sich der Verdacht ergeben, dass die Bank Kunden bei der Gründung von Offshore-Gesellschaften in Steuerparadiesen behilflich war. Dabei seien Gelder aus Straftaten auf Konten der Bank transferiert worden, ohne dass diese Verdachtsanzeigen erstattete.

Was letztlich bei den Ermittlungen herauskommt, ist natürlich völlig offen. Tatsächlich ...

