Der reinrassigste Autozulieferer hat sich halbiert: LEONI. Zwei Kriminalfälle (Diebstahl) und eine strategische Fehlleistung in Rumänien haben die Glaubwürdigkeit des Managements so schwer getroffen, dass ein Auswechseln unumgänglich wurde.



Als Kabelausrüster hat LEONI keine Probleme, das Thema E-Mobility richtig anzugehen. 5,3 bis 5,4 Mrd. € Umsatz im kommenden Jahr sind machbare Größen. Trotz Umbau oder anderer Strategiemaßnahmen liegt der gemittelte Gewinn bei etwa 4,70 € je Aktie für 2019. Das ergäbe ein KGV von 7. Auch in diesem Fall also: Billiger geht es nicht.



Zusammengefasst: Vom Größten (CONTI) bis zur Mittelklasse (LEONI) sind die Autozulieferer kursmäßig zusammengebrochen, obwohl keiner signifikante Ertragseinbrüche erlebte oder voraussagte. Selbst eine Stagnation am internationalen Automarkt würde daran nicht viel ändern.



