LONDON (Dow Jones)--Die britische Financial Conduct Authority (FCA) hat erklärt, dass die Pläne der britischen Regierung, die Europäische Union zu verlassen, besser sind als ein Ausstieg ohne Abkommen, warnte aber davor, dass es Risiken gibt, den Brexit-Prozess auf unbestimmte Zeit hinauszuziehen.

Die Finanzaufsicht veröffentlichte ihre Bewertung des Entwurfs des Brexit-Abkommens, von dem Premierministerin Theresa May hofft, dass es vom britischen Parlament am 11. Dezember angenommen wird. Die Regulierungsbehörde befand, dass die Vereinbarung, bei der das Vereinigte Königreich bis Dezember 2020 an die EU gebunden bleiben würde, besser ist als ein sofortiger Ausstieg im März. Diese würde eintreten, wenn keine Einigung erzielt wird.

Die FCA warnte jedoch davor, dass das Vereinigte Königreich während der geplanten Übergangszeit unter einem ungewissen Einfluss der EU stehen werde, da es aus den EU-Institutionen herausfällt und die Gefahr bestehe, dass neue Regeln ohne die Zustimmung Großbritanniens eingeführt werden.

"Diese würden Zeit brauchen, um vereinbart und umgesetzt zu werden, was das Risiko eines Inkrafttretens neuer Vorschriften vor Dezember 2020 etwas verringert. Sollte jedoch die Umsetzungsfrist verlängert werden, werden diese Risiken umso größer", erklärte die FCA.

Die Warnung könnte einige in der Finanzdienstleistungsbranche enttäuschen, die hoffen, dass eine Verlängerung der Übergangsfrist dem Vereinigten Königreich Zeit geben würde, um ein besseres Geschäft für die City of London zu erzielen.

Der zunächst verfolgte Ansatz, mit dem das Vereinigte Königreich die "Passporting"-Rechte behalten hätte, die es Finanzunternehmen mit Sitz in London ermöglichen, Dienstleistungen in ganz Europa frei anzubieten, wurde von der EU abgelehnt. Stattdessen dürfen sich britische Unternehmen auf die "Äquivalenz" verlassen, bei der die EU einen qualifizierten Zugang zu ihren Märkten gewährt, solange sie davon ausgeht, dass das britische Regulierungssystem ihrem eigenen entspricht.

November 29, 2018 08:57 ET (13:57 GMT)

