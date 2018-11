Um die Einführung des HUAWEI Mate 20 Pro zu feiern, demonstrierte der Musikverein Brahms-Saal gestern die beeindruckenden KI-Fähigkeiten in einer einzigartigen Vorstellung in Wien, Österreich. Die Symphonie "Sound of Light" verknüpfte Technologie und Kunst, um eines der schönsten Phänomene der Welt in etwas völlig Neues zu verwandeln und den "Klang" der Polarlichter für 300 Zuschauer zum Leben zu erwecken.

Mit "Sound of Light", in mehrmonatiger Kooperation entstanden, wollten die Schöpfer die Lernfähigkeit von KI austesten: Die Aufgabe bestand darin, Bilder zu lesen und in neue Klangkreationen zu verwandeln. Ein eigens zu diesem Zweck entwickeltes KI-System auf dem Huawei Mate 20 Pro analysierte die von dem Polarlichtjäger Kjetil Skogli aufgenommenen Fotos hinsichtlich ihrer Schlüsselmerkmale und setzte sie dann in Musikelemente um, die der preisgekrönte Komponist Mark Sayfritz in eine Symphonie integrierte.

James Shearman, einer der besten Dirigenten und Komponisten der Welt, arrangierte dieses Musikwerk schließlich für eine orchestrale Aufführung der Symphonie "Sound of Light" durch das Synchron Stage Orchestra im Brahms-Saal um. Während des gesamten Projekts wurden die KI-Fähigkeiten des Huawei Mate 20 Pro genutzt, um die Erwartungen aller Beteiligten stets aufs Neue zu übertreffen.

"Bei Sound of Light wollte ich die Emotionen dieser besonderen Performance verstärken und unterstreichen und so den Eindruck erwecken, dass die Polarlichter und KI durch die Musik zu uns sprechen", erklärte James Shearman, Komponist und Dirigent von Sound of Light.

Das Unmögliche möglich machen die Rolle des Huawei Mate 20 Pro in "Sound of Light"

Es bedurfte eines leistungsstarken Geräts, um Sound of Light zum Leben zu erwecken. Das Huawei Mate 20 Pro erwies sich als perfekter Partner, denn zahlreiche Funktionen des Geräts unterstützten das maßgeschneiderte KI-System und trugen erheblich zum Erfolg des Projekts bei. Normalerweise wären leistungsstarke Computer für die rechnerintensive Schaffung der Musikstücke erforderlich. Dank der Unterstützung durch das eigens entwickelte KI-System konnte das Projektteam jedoch das Huawei Mate 20 Pro in einen High-End-Computer der nächsten Generation verwandeln.

"KI genießt schon seit langem Priorität bei den F&E-Aktivitäten von Huawei. Mit KI können wir, ähnlich wie mit vielen bedeutsamen Technologien zuvor, Grenzen überschreiten und Leistungen erzielen, die bisher als unerreichbar galten. Sound of Light verkörpert diese Idee", erklärte Wang Yanmin, President of CEE Nordic Region, Huawei Consumer Business Group.

Über Huawei Consumer BG

Die Produkte und Services von Huawei sind in über 170 Ländern verfügbar und werden von einem Drittel der Weltbevölkerung genutzt. Vierzehn F&E-Zentren operieren in den Vereinigten Staaten, in Deutschland, Schweden, Russland, Indien und China. Huawei Consumer BG, eine der drei Geschäftseinheiten von Huawei, ist unter anderem für Smartphones, PCs und Tablets, Wearables und Cloud-Services zuständig. Das globale Netzwerk von Huawei basiert auf nahezu 30 Jahren Erfahrung in der Telekomindustrie und zielt darauf ab, Verbrauchern überall auf der Welt Zugang zu den neusten technologischen Fortschritten zu verschaffen.

