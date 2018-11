Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Schaeffler auf "Outperform" mit einem Kursziel von 14,50 Euro belassen. Das Unternehmen zähle zu den profitabelsten Autozulieferern in Europa, heißt es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie der Investmentbank. Schaeffler wachse außerdem weitaus stärker als die weltweite Autoproduktion. Der Umsatz profitiere von dem Druck auf die Automobilhersteller, sowohl CO2-Emissionen als auch Schadestoffe zu drosseln./bek/edh Datum der Analyse: 29.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000SHA0159