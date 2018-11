Ein Großteil der Stellen werde in Deutschland wegfallen. Außerdem plant Bayer den Verkauf der Tiermedizin-Sparte.

Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer plant den Abbau von weltweit rund 12.000 Stellen. Ein "signifikanter Teil" davon werde in Deutschland wegfallen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Über die geplante Stellenreduzierung und den Konzernumbau hatte das Handelsblatt bereits am Dienstag berichtet.

In der ad-hoc-Mitteilung wird außerdem der Verkauf der Tiermedizin-Sparte angekündigt. Zwar biete dieser Bereich "Wachstumsoptionen in einem attraktiven Markt". Die dazu notwendigen Investitionsmittel sollen jedoch ...

