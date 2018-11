FRANKFURT (Dow Jones)--Bayer will weltweit 12.000 Stellen abbauen sowie die Sparte Tiermedizin, Teile seiner nicht verschreibungspflichtigen Gesundheitsprodukte und seinen Anteil am Chemieparkdienstleister Currenta verkaufen, um Mittel für Zukunftsinvestitionen freizusetzen. Der Aufsichtsrat billigte am Donnerstag entsprechende Vorschläge des Vorstands rund um Konzernchef Werner Baumann. Ziel ist es, die Wettbewerbsfähigkeit des Konzerns langfristig zu verbessern, wie es in einer Bayer-Mitteilung heißt. Bis 2022 will der Konzern zugleich rund 35 Milliarden Euro an Zukunftsinvestitionen stemmen, gut zwei Drittel davon in Forschung und Entwicklung.

Das Unternehmen steht wegen unbezifferbarer Prozessrisiken im Zusammenhang mit dem Unkrautvernichter Glyphosat bei Investoren unter Druck. Die geplanten Maßnahmen sollen zu jährlichen Synergien von 2,6 Milliarden Euro ab 2022 führen, wobei in dieser Summe auch die erwarteten positiven Effekte aus der Monsanto-Übernahme enthalten sind. Kurzfristig wird der Umbau und der Abbau von 10 Prozent der Belegschaft aber kosten. Der Konzern rechnet mit Einmalbelastungen von 4,4 Milliarden Euro.

November 29, 2018

