BERLIN (Dow Jones)--Kurz vor dem Start des Weltklimagipfels COP24 hat Bundesumweltministerin Svenja Schulze die Industriestaaten eindringlich zur Schaffung eines gemeinsamen Regelwerks im Kampf gegen den Klimawandel aufgefordert. "Jeder Staat braucht Gewissheit, dass nicht nur er selbst, sondern auch seine Wettbewerber ambitionierten Klimaschutz betreiben", erklärte die SPD-Politikerin am Donnerstag in Berlin. Erst wenn alle nach den gleichen Regeln spielen würden, "können wir sehen, wie wir als Staatengemeinschaft insgesamt vorankommen." Der UN-Klimagipfel findet vom 3. bis 14. Dezember im polnischen Kattowitz statt.

In Kattowitz wird beraten, wie das Ziel der Klimakonferenz von Paris im Jahr 2015 weltweit umgesetzt werden könne. Damals hatten sich die teilnehmenden Staaten auf nationale Beiträge geeinigt. Die Umsetzung ist jedoch rein freiwillig, Überprüfungen und Sanktionen sind nicht vorgesehen. Erschwert wird der weltweite Klimaschutz durch US-Präsident Donald Trump und seine Weigerung, den Klimawandel überhaupt anzuerkennen.

Deutsche große Schmutzfinken

Schulze hingegen rief die Bilder der Waldbrände in Kalifornien, der schweren Unwetter in Italien und des Dürresommers in Deutschland vor Augen. Der Nordosten Deutschlands werde bei weiterer Erderhitzung zur Steppe, mahnte die SPD-Politikerin und erklärte: "Aber das alles ist nur der Anfang, wenn wir es nicht schaffen, den Klimawandel zu begrenzen."

Schulze mahnte bei ihrer Rede vor dem Bundestag mehr Tempo beim Klimaschutz an. "Die nächsten zehn Jahre werden über die Zukunft aller kommenden Generationen entscheiden", erklärte die Ministerin. Im deutschen Parlament höre sie oft das Argument, Deutschland allein könne die Klimaverschlechterung nicht stoppen. "Das ist völlig richtig. Es ist aber leider völlig falsch, wenn daraus die Schlussfolgerung gezogen wird, dass Deutschland deshalb die Hände in den Schoß legen darf."

Deutschland sei in absoluten Zahlen der weltweit sechstgrößte Emittent von Treibhausgasen, rechnete Schulze vor. Auch bei den Pro-Kopf-Emissionen liege Deutschland mit knapp neun Tonnen pro Jahr auf Platz zwölf - noch vor China und Indien.

Industrieländer tragen die Schuld

Sie werde sich auf der Klimakonferenz mit der ganzen Delegation dafür einsetzen, die drei Langfrist-Ziele für den Klimaschutz zu verankern und gute Umsetzungsregelungen für das Abkommen von Paris zu treffen, versprach Schulze. "Wir werden international für den Ausbau erneuerbarer Energien werben; genauso wie wir uns dafür einsetzen werden, dass Schwellen- und Entwicklungsländer auf diesem Weg unterstützt werden."

Die Industrieländer hätten der Welt das Ganze überhaupt erst eingebrockt und sich in dieser Zeit einen großen Wohlstand aufgebaut, sagte Schulze. "Es ist doch das Mindeste, wenn den Entwicklungs- und Schwellenländer jetzt geholfen wird." Auch um diese Hilfe werde es in Kattowitz gehen. "Und es ist gut und richtig, dass Deutschland gestern zugesagt hat, seinen Beitrag zum Green Climate Fonds von 750 Millionen auf 1,5 Milliarden zu verdoppeln", sagte Schulze.

Schulze warb für eine Vorreiterrolle Deutschlands beim Klimaschutz. "Deutschland und die EU fordern klare und robuste Regeln", erklärte sie. Alle Staaten sollen demnach vorab sagen, wie viele Treibhausgasemissionen sie mindern werden und den tatsächlichen Fortschritt ehrlich dokumentieren.

